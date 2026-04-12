La última aventura

“La cajita de Minerva”

Los textos del último libro de Eco provienen de una columna que el autor escribió durante 15 años, en el semanario L’Espresso, llamada “La cajita de Minerva”. Tal título hace referencia a una confección de fósforos italianos que poseía dos superficies blancas aptas para tomar apresurados apuntes. Se trata de 15 años de artículos que configuran una suerte de fenomenología del presente. Eco solía tomar como referencia hechos policiales, discusiones o tendencias del momento. El autor entraba en el tema, lo explicaba, razonaba sobre ello, pero siempre con el estilo coloquial de la conversación con un amigo. Luego insertaba una observación particular que solía develar un lado inesperado de la cuestión. Por ejemplo: entra en internet y descubre que los sitios dedicados a la religión son muy numerosos con millones de contactos pero los que priman sobre todos los sitios son los pornográficos. ¿Qué hace Eco?: Mira y concentra la atención sobre la boca de las protagonistas de estos films porno y descubre que… ¡No tienen dinero para ir a un buen dentista a fin de reparar sus dentaduras, como sí lo harían las estrellas de Hollywood, pagadas por sus productores!