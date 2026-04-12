A diez años de la muerte de Umberto Eco

Eco está obsesionado por las máquinas, como Guillermo de Baskerville: “son producto del arte, que imita a la naturaleza, capaces de reproducir, no ya las meras formas de esta última, sino su modo mismo de actuar”. El mundo nos habla a través de ella. Pero no hay máquina más perfecta que el libro. Nos dice “estamos tratando de comprender algo que ha sucedido entre hombres que viven entre los libros, con los libros, de los libros, y, por tanto, también es importante lo que dicen sobre los libros”. La biblioteca es “el ámbito de un largo y secular murmullo, de un diálogo imperceptible entre pergaminos, una cosa viva, un receptáculo de poderes que una mente humana era incapaz de dominar, un tesoro de secretos emanados de innumerables mentes, que habían sobrevivido a la muerte de quienes los habían producido, o de quienes los habían ido transmitiendo”. Aunque esté como la de Adso “hecha de fragmentos, citas, periodos incompletos, muñones de libros”. En su escritura Eco reivindica la primacía de la lectura. En El péndulo de Foucault el personaje dice “Mezclar las letras del Libro significa mezclar el mundo”.