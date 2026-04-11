De cuánto será el bono para jubilados que superen el haber mínimo en abril

Resumen para apurados
- ANSES dispuso que en abril los jubilados que superen la mínima reciban un bono proporcional hasta alcanzar los $450.319, buscando equilibrar haberes frente a la inflación en el país.
- Mediante el Decreto 213/2026, el bono de $70.000 se reducirá gradualmente según el ingreso del beneficiario. El cobro será automático y no requiere gestiones ante el organismo.
- La iniciativa intenta mitigar la pérdida de poder de compra de las jubilaciones más bajas. Establece un precedente sobre el tope de asistencia estatal en el sistema previsional.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) determinó que en abril las prestaciones para jubilados, pensionados y asignaciones tendrán un ajuste. Esto se da siguiendo la fórmula de movilidad previsional que define ajustar los haberes con la inflación. Pero, además, se seguirá abonando el monto extra que se paga desde hace dos años, pero el valor no será el mismo para todos los titulares.
El bono de abril de 2026 sufrirá una reducción gradual de acuerdo a la escala en que se encuentren los prestatarios de Anses. El monto original es de $70.000 e irá disminuyendo conforme aumente el haber original que perciben los beneficiarios. La medida fue oficializada mediante el Decreto 213/2026 publicado esta semana en el Boletín Oficial. El objetivo es no superar un tope definido.
Qué dice el Decreto sobre el bono de Anses
La medida determinó que el monto máximo que se entregará será de $70.000 para quienes cobren el haber mínimo de jubilaciones. Quienes cobren otras prestaciones como pensiones o asignaciones con menores valores también recibirán la totalidad del bono. Pero quienes tengan ingresos superiores a este recibirán una suma menor que se calculará como diferencia para llegar al tope establecido.
Para recibir este concepto extraordinario no habrá que hacer ningún trámite extra ni solicitudes adicionales. Será un bono no remunerativo al que no podrán hacerse descuentos. Las prestaciones, sin embargo, deben estar vigentes al momento de percibirlo. El objetivo de este pago es sostener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales, sobre todo de quienes tienen los ingresos más bajos.
En cuánto quedará el bono para jubilados de abril
A partir de la modificación del punto de corte, el pago del bono se realizará de la siguiente manera:
- Un jubilado que cobra $380.319,31 (jubilación mínima) recibe un bono de $70.000, alcanzando un total de $450.319,31
- Si percibe $400.000, el bono es de $50.319, con un total de $450.319
- Con un haber de $420.000, el bono se reduce a $30.319, totalizando $450.319
- Si cobra $440.000, el bono es de $10.319, también hasta llegar a $450.319