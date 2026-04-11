De cuánto será el bono para jubilados que superen el haber mínimo en abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) determinó que en abril las prestaciones para jubilados, pensionados y asignaciones tendrán un ajuste. Esto se da siguiendo la fórmula de movilidad previsional que define ajustar los haberes con la inflación. Pero, además, se seguirá abonando el monto extra que se paga desde hace dos años, pero el valor no será el mismo para todos los titulares.