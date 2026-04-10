Lasaña proteica con solo cuatro ingredientes: cómo prepararla sin harinas

Resumen para apurados
- Inés Basterra presentó una receta de lasaña proteica sin harinas, ideal para celíacos y dietas bajas en carbohidratos, como opción nutritiva ante la llegada del frío en Argentina.
- La preparación utiliza láminas de huevo en lugar de pasta tradicional, rellenas con atún, tomate y queso, facilitando una digestión ligera y eliminando el gluten del menú diario.
- Esta propuesta refleja la tendencia de adaptar platos clásicos a restricciones dietarias, ofreciendo alternativas saludables que mantienen el aporte nutricional necesario.
La baja de temperatura solo puede indicar una cosa: un menú caliente y sustancioso. En ese marco de condiciones climáticas, la lasaña es el perfecto complemento. Y para ajustarse a todas las restricciones dietarias, existe una versión apta para celíacos, baja en carbohidratos y alta en proteínas.
Llevar a cabo una dieta libre de gluten no significa precisamente renunciar a platos que tradicionalmente se asociaron con las harinas, como es el caso de las pastas. Sin embargo, existen recetas que pueden funcionar de maravilla incluso sin incluir un paquete de trigo en el paso a paso.
Inés Basterra, creadora de @hoycomemosano, compartió en su cuenta de casi 300 mil seguidores cómo preparar esta receta perfecta para los días fríos de este 2026, incluyendo alimentos altos en su perfil nutritivo, como el huevo y el atún. Con muy pocos ingredientes es posible ejecutar este sencillo platillo.
¿Cómo hacer lasaña sin harinas?
La clave de esta preparación reside en sustituir las láminas de pasta tradicionales por finas capas de huevo, lo que reduce drásticamente el aporte calórico y elimina el gluten de la ecuación. Esta técnica no solo aligera la digestión, sino que permite que el sabor del relleno cobre un protagonismo absoluto.
Para quienes buscan una cena rápida tras una jornada laboral o un almuerzo nutritivo que no genere pesadez, esta preparación proteica se perfila como la opción ideal. A continuación, te detallamos qué necesitás y cómo tenerla lista en pocos minutos.
Ingredientes
- 2 Huevos grandes (pueden ser más según el tamaño del recipiente)
- 1 pizca Sal
- 2 latas Atún al natural o en aceite (bien escurrido)
- 4 cucharadas Salsa de tomate natural
- 1 cucharadita Orégano seco
- 100 g Queso mozzarella o enmental (rallado o en fetas)
1. En un bol, batí los huevos con una pizca de sal. En una sartén antiadherente, volcá pequeñas porciones para cocinar tortillas muy finas (tipo panqueque). Una vez listas, cortalas con la forma y el tamaño del molde que vayas a utilizar y reservalas.
2. En un recipiente aparte, mezclá el atún con la salsa de tomate y el orégano hasta obtener una pasta homogénea y sabrosa.
3. Comenzá colocando una base ligera de salsa de tomate en la fuente. Luego, disponé un estrato de tortilla, seguido por una parte de la mezcla de pescado y un poco de variedad láctea rallada. Repetí el proceso alternando niveles hasta completar la fuente.
4. Terminá la última superficie con abundante queso rallado. Llevá el preparado al horno, al microondas o a la freidora de aire (airfryer) solo el tiempo suficiente para que la cobertura se derrita y quede perfectamente gratinada.