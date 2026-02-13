Pan para sanguchitos de miga sin harina: fácil, económico y alto en proteína

No cabe duda que existe un sanguchito de miga para cada ocasión: un cumpleaños, una colación rápida en el trabajo o las fiestas de fin de año. Son los preferidos de muchas personas pero quizás no tan convenientes en una alimentación libre de gluten o que busque reducir el consumo de harinas. Pero existe una manera de comer este aperitivo sin salirse de esos regímenes, e incluso incorporando una mayor proporción de proteínas.
"Si sos fanático de los sanguchitos de miga pero no querés comer ni harina ni gluten, esta receta es para vos", avisa en el comienzo de su video en Instagram la Licenciada en Nutrición y creadora de contenido, Yamila Natalia Palloni, donde comparte una sencilla receta para elaborar un pan sin utilizar harinas refinadas, ingrediente principal de las rebanadas que llevan estos sanguchitos.
¿Cómo preparar pan para sanguchitos de miga sin harina?
Si sos intolerante al gluten o buscás reducir el consumo de estos carbohidratos de bajo valor nutricional, pod prepés preparar esta sencilla receta y disfrutar sin preocupación. La especialista destaca en su video el paso a paso para elaborar pan de lentejas y así preparar estos sanguchitos de forma más saludable.
Ingredientes
- 260 gr de lentejas crudas
- 3 huevos
- 6 gr de levadura seca o 20 gr fresca
- 6 gr de polvo para hornear
- 100 ml de agua
- 10 gr de sal
Elaboración
1. Remojar las lentejas por 12 horas. Escurrir el agua. Colocarlas en una licuadora junto al resto de los ingredientes.
2. Procesar/licuar hasta obtener una pasta.
3. Colocar la mezcla en una budinera aceitada y llevar al horno a 180 grados por 50 minutos
4. Retirar, cortar en rodajas y ¡listo! ya tenés tu pan para cuando quieras un sanguchito de miga saludable.