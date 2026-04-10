Proponen crear brigadas de emergencia para actuar en situaciones críticas

Veron Guerra explicó que el objetivo es transformar la solidaridad de los vecinos en una verdadera política pública de gestión del riesgo, con equipos preparados para actuar de manera rápida y eficiente en cada barrio. En los fundamentos, además, se indicó que no se trata únicamente de mejorar la respuesta ante emergencias, sino de construir una sociedad más preparada, más organizada y más resiliente, capaz de enfrentar situaciones críticas con herramientas concretas y no solo con buena voluntad.