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TRAS LAS INUNDACIONES

Proponen crear brigadas de emergencia para actuar en situaciones críticas

Fuerza Republicana presentó un proyecto de ley para capacitar y coordinar a los vecinos con organismos estatales en momentos cruciales.

Hace 33 Min

Resumen para apurados

  • Fuerza Republicana presentó en la Legislatura de Tucumán un proyecto para crear Brigadas Comunitarias de emergencia, tras las trágicas inundaciones ocurridas el último fin de semana.
  • La iniciativa de Ricardo Bussi busca que Defensa Civil capacite y brinde equipamiento y seguros a los vecinos para actuar con eficiencia en tareas de evacuación y primeros auxilios.
  • El objetivo es profesionalizar la reacción vecinal espontánea, transformándola en una política pública de gestión de riesgos que minimice víctimas fatales ante futuros temporales.
Resumen generado con IA

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias, como el temporal trágico ocurrido el pasado fin de semana, el bloque de Fuerza Republicana (FR) presentó en la Legislatura proyecto que propone la creación de Brigadas Comunitarias, integradas por vecinos capacitados y coordinados con Defensa Civil.

“La iniciativa parte de una realidad concreta: en situaciones críticas, los primeros minutos son determinantes y, en muchos casos, quienes llegan primero no son los organismos estatales, sino los propios vecinos”, explicó el legislador Ricardo Bussi, quien presentó la propuesta con el apoyo de su compañero de bancada, Eduardo Verón Guerra.

El parlamentario, sin embargo, subrayó que esa respuesta suele darse de manera espontánea, sin capacitación ni herramientas adecuadas, lo que puede limitar su eficacia e incluso aumentar los riesgos. En ese sentido, el proyecto plantea una solución estructural: organizar, capacitar y respaldar institucionalmente la acción comunitaria.

Según la propuesta, las brigadas estarán capacitadas para intervenir en tareas de primeros auxilios, evacuación y asistencia inmediata, actuando bajo coordinación de Defensa Civil o la autoridad competente. Por ese motivo se prevé: capacitación formal para los brigadistas; provisión de equipamiento básico (botiquines, elementos de protección, herramientas de emergencia); cobertura mediante seguro estatal durante capacitaciones y operativos; y el otorgamiento de incentivos, como certificaciones.

Veron Guerra explicó que el objetivo es transformar la solidaridad de los vecinos en una verdadera política pública de gestión del riesgo, con equipos preparados para actuar de manera rápida y eficiente en cada barrio. En los fundamentos, además, se indicó que no se trata únicamente de mejorar la respuesta ante emergencias, sino de construir una sociedad más preparada, más organizada y más resiliente, capaz de enfrentar situaciones críticas con herramientas concretas y no solo con buena voluntad.

“Cada vida que se pierde en una emergencia interpela al Estado, pero también nos obliga a repensar cómo nos preparamos como comunidad. Este proyecto no devuelve las vidas perdidas, pero sí puede contribuir a que tragedias como las recientemente ocurridas (la muerte de un matrimonio y la de un menor, en circunstancias evitables) no vuelvan a repetirse”, se fundamentó.

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