Alberto Lebbos se reunió con el ministro Mahiques

Alberto Lebbos, el padre de Paulina, se reunió esta semana con el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, acompañado por otros miembros de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad.
En el encuentro, Lebbos entregó documentación de lo que él considera “una grave y sistemática violación a los Derechos Humanos” de parte de Ministerio Público Fiscal de Tucumán y solicitó que se ordene una compulsa y veeduría por parte del Programa Nacional de Lucha Contra la Impunidad (Pronalci) a fin de poner luz sobre las causas paralizadas.
Funcionarios públicos
Los familiares de víctimas además plantearon la necesidad de incluir en la reforma del Código Penal el agravamiento de las penas cometidas por funcionarios públicos.
Se solicitó que los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su función sean declarados imprescriptibles y que los culpables, “tal como sucede con los condenados por delitos de lesa humanidad, pierdan sus beneficios jubilatorios”.
Lebbos también solicitó que se gestione ante el Gobierno de la Provincia de Tucumán “presupuestos adecuados para la eficaz aplicación de las leyes provinciales 7.867, de asistencia a víctimas del delito, y 7.860, de protección de testigos”. Consideró además especialmente necesario que se dé importante difusión a estas normas, para que las personas sepan cuáles son los derechos que las amparan.