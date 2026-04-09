Tucumán distinguió a “Abre tus Alas”, el espectáculo del Circo Ánima de Flavio Mendoza
El Ente Cultural declaró de Interés la propuesta que llegó por primera vez a la capital tucumana. Con más de 35 artistas en escena, la obra combina acrobacias, música y efectos sensoriales en una experiencia inmersiva.
Resumen para apurados
- El Ente Cultural de Tucumán declaró de interés al espectáculo “Abre tus Alas” de Flavio Mendoza por su aporte artístico y cultural durante su estreno en la capital provincial.
- La obra cuenta con 35 artistas y una carpa italiana de alta tecnología. Propone una experiencia sensorial inmersiva sobre la naturaleza tras exitosas funciones en Rosario y Santa Fe.
- El reconocimiento consolida a Tucumán como polo cultural nacional. La propuesta de Mendoza marca un estándar de innovación en las artes escénicas y el entretenimiento regional.
El Ente Cultural de Tucumán distinguió al espectáculo “Abre tus Alas”, del Circo Ánima de Flavio Mendoza, al declararlo de Interés por su aporte artístico y cultural. La decisión reconoce el impacto de una propuesta que viene dejando su huella en cada ciudad donde se presenta.
El presidente del organismo, Humberto Salazar, valoró el alcance de este tipo de producciones. “Este espectáculo refleja un trabajo colectivo de enorme compromiso y creatividad, y aporta una mirada renovada sobre las artes escénicas”, sostuvo. Además, remarcó la importancia de recibir este tipo de iniciativas en la provincia. “Para Tucumán es muy importante recibir propuestas de esta calidad, que no solo amplían la oferta cultural, sino que también generan encuentro y fortalecen el vínculo con el público”, agregó.
El Circo Ánima llegó por primera vez a San Miguel de Tucumán con “Abre tus Alas”, luego de un destacado paso por Santa Fe y una exitosa temporada de verano en Rosario. La propuesta, creada por Mendoza, se presenta como una experiencia inmersiva que invita a un viaje más allá de lo imaginable, a través de destrezas físicas, acrobacias y estímulos sensoriales.
Con más de 35 artistas en escena, el espectáculo desarrolla la historia de tres cazadores de tormentas que responden al llamado de una voz suprema para capturar las fuerzas de la naturaleza. Cada número está diseñado para que el espectador transite un recorrido sensorial, con efectos visuales impactantes y acrobacias de alto nivel. La propuesta no solo apunta a mostrar las tormentas, sino a hacerlas sentir: durante casi dos horas, el público experimenta el viento, el frío y el agua, en una puesta que busca involucrar todos los sentidos.
La función combina musicales, coreografías y escenas de gran despliegue técnico que sitúan al espectador en el centro de la acción. A lo largo del espectáculo, la fuerza de la naturaleza se vuelve protagonista y deja un mensaje que atraviesa toda la obra: el tiempo no puede atraparse ni las tormentas internas contenerse. La invitación es a soltar lo que pesa y dejar atrás aquello que hace daño.
El montaje se apoya en una infraestructura de alto nivel. La carpa del Circo Ánima, importada de Italia, tiene capacidad para 1.600 personas y cuenta con un sector VIP equipado con butacas y asientos de cuero. La estructura, de formato cilíndrico, alcanza los 46 metros de diámetro y una superficie de 1.661 metros cuadrados.
El despliegue técnico incluye una plataforma hidráulica en la parte posterior del escenario, capaz de elevarse, girar y colocarse en posición vertical, y una pasarela giratoria en el frente que permite generar efectos visuales. Además, el espacio cuenta con vías de evacuación señalizadas y puntos de encuentro definidos conforme a la normativa vigente.
Circo Ánima es una empresa familiar encabezada por Mendoza, que reúne a artistas, técnicos y profesionales del espectáculo con el objetivo de ofrecer experiencias transformadoras. El elenco está integrado por 35 artistas seleccionados de distintas partes del mundo, lo que garantiza un alto nivel en cada presentación.
Descendiente de una familia circense, Flavio Mendoza construyó una trayectoria marcada por la innovación en las artes escénicas. Su trabajo en danza, acrobacia y coreografía lo llevó a consolidarse como uno de los productores más destacados de su generación. A lo largo de los años desarrolló espectáculos como “Stravaganza Water in Art”, “Stravaganza: Estados del Tiempo”, “Stravaganza Tango”, “Franciscus”, “Mahatma”, “Siddharta”, “Una Mágica Navidad” y “Mundo Halloween”, que marcaron un quiebre en el teatro y la revista musical.
El punto de inflexión llegó con la creación de Circo Ánima, donde logró fusionar la tradición circense con tecnología de vanguardia y una mirada contemporánea del espectáculo. En la actualidad, Mendoza es considerado un referente del entretenimiento a nivel internacional.