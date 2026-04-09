Tucumán distinguió a “Abre tus Alas”, el espectáculo del Circo Ánima de Flavio Mendoza

Con más de 35 artistas en escena, el espectáculo desarrolla la historia de tres cazadores de tormentas que responden al llamado de una voz suprema para capturar las fuerzas de la naturaleza. Cada número está diseñado para que el espectador transite un recorrido sensorial, con efectos visuales impactantes y acrobacias de alto nivel. La propuesta no solo apunta a mostrar las tormentas, sino a hacerlas sentir: durante casi dos horas, el público experimenta el viento, el frío y el agua, en una puesta que busca involucrar todos los sentidos.