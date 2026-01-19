Secciones
Por qué se produjo el desplazamiento del cerro Hermitte de Comodoro Rivadavia

Estructuras geológicas, límites de pendiente y mecanismos de deslizamiento: las razones técnicas que explican el reciente desplazamiento de masa en el cerro Hermite.

Hace 2 Hs

El domingo a primera hora se produjo un desplazamiento del cerro Hermite en Comodoro Rivadavia. El movimiento del terreno obligó a evacuar a decenas de familias. Algunos sonidos anticiparon un posible desprendimiento, incluso antes del movimiento más brusco. Especialistas en ciencias de la Tierra dieron las explicaciones sobre las condiciones que posibilitaron este fenómeno.

Toda montaña tiene movimientos imperceptibles al ojo humano. Vibran constantemente por energía sísmica y modifican sus formas por erosión eólica, pluvial o fluvial, es decir, por el desgaste que producen con el tiempo el viento, la lluvia o los cuerpos de agua naturales como ríos y arroyos. Pero hay algunas condiciones en las montañas que pueden precipitar movimientos mucho más bruscos.

Las tres causas del desplazamiento del cerro Hermitte

Divulgadores científicos especializados en geografía y ciencias de la Tierra dieron más detalles sobre el desprendimiento, catalogado como un desastre natural. Desde el portal de difusión Geoentorno, creado por el profesor de geografía Pablo Boschiazzo, indicaron que hay tres motivos principales que pueden llevar a un desplazamiento y que, en este caso, posibilitaron la apertura de grietas gigantes en el terreno y el posterior derrumbe de edificaciones sobre el Hermitte.

La primera de las causas por las que puede desprenderse la ladera de un cerro está relacionada con las estructuras geológicas preexistentes. Las fallas y fracturas de la montaña actúan como zonas de debilidad. Estas discontinuidades permiten que el agua se infiltre y que los materiales pierdan cohesión. Delimitan superficies por donde puede producirse el movimiento de la masa. En contextos urbanos, estas fallas no siempre son visibles, pero condicionan de manera decisiva la estabilidad del terreno.

En segundo lugar, los especialistas mencionan las condiciones de pendientes límite. Los cerros presentan sectores en que la inclinación del terreno se encuentra muy cerca o supera el ángulo máximo que los materiales pueden sostener sin colapsar. Por eso, cuando el equilibrio entre la gravedad y la resistencia interna del suelo se rompe, el sistema entra en situación crítica y es más sensible a perturbaciones.

Por último, una de las causas del movimiento responde a mecanismos de deslizamiento de masas, que son típicos en laderas costeras y taludes modificados por la acción humana. Se trata de un desplazamiento relativamente lento pero progresivo en que grandes volúmenes de suelo se movilizan cuesta abajo siguiendo superficies de ruptura internas. Son movimientos que pueden acelerarse de manera repentina, generando colapsos parciales o totales, incluso sin haber dado señales previas.

