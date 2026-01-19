Por qué se produjo el desplazamiento del cerro Hermitte de Comodoro Rivadavia

La primera de las causas por las que puede desprenderse la ladera de un cerro está relacionada con las estructuras geológicas preexistentes. Las fallas y fracturas de la montaña actúan como zonas de debilidad. Estas discontinuidades permiten que el agua se infiltre y que los materiales pierdan cohesión. Delimitan superficies por donde puede producirse el movimiento de la masa. En contextos urbanos, estas fallas no siempre son visibles, pero condicionan de manera decisiva la estabilidad del terreno.