El chikungunya avanza en Tucumán y obliga a reforzar las medidas sanitarias para evitar un brote descontrolado

“El mosquito no vuela más de 100 o 200 metros, pero el virus también se traslada con las personas”, explicó Medina Ruiz. “Por eso pueden aparecer focos aislados cuando alguien infectado se desplaza”. A pesar del aumento de casos, el ministro llevó cierta calma. “No hay pacientes graves ni internados. Todos cursan la enfermedad en su domicilio y más de la mitad ya fue dada de alta”.