El conocimiento se vuelve rápidamente obsoleto, por eso la capacidad de reinventarse es fundamental

El contexto está atravesado por la Inteligencia Artificial (IA), la automatización y nuevas dinámicas productivas. “La IA no tiene precedentes en escala y velocidad de impacto, y los sistemas educativos actuales no están diseñados para seguir ese ritmo”, afirma Patricia Almendro, Gerente de Consultoría Académica de Pearson, empresa especializada en soluciones educativas y aprendizaje.
Desde posiciones operativas hasta roles estratégicos, el mercado empieza a priorizar perfiles capaces de adaptarse, aprender y trabajar en entornos híbridos entre humanos y tecnología. Las nuevas formas de trabajo son más flexibles y digitales.
El desafío no es si los estudiantes usan IA, sino si están desarrollando las habilidades necesarias para trabajar con ella de forma efectiva. Las empresas en la región ya advierten dificultades para encontrar talento con las competencias adecuadas, mientras que muchos profesionales enfrentan la necesidad de reconvertirse en plazos cada vez más cortos.
Frente a este nuevo mapa del trabajo, especialistas coinciden en que la clave no está solo en adquirir conocimientos, sino en desarrollar capacidades transferibles y sostenibles en el tiempo. En ese sentido, desde la consultora señalan que la educación debe evolucionar para preparar a las personas para un mundo donde la IA será parte central del trabajo y del aprendizaje.
Cinco claves para adaptarse al nuevo mapa del trabajo
1. Aprender a aprender
Más que acumular conocimientos, el diferencial estará en la capacidad de incorporar nuevas habilidades de forma constante. Desarrollar hábitos de aprendizaje continuo será clave.
2. Integrar la Inteligencia Artificial como aliada
No se trata de evitarla, sino de saber usarla. Entender cómo funciona, cuestionar sus resultados y aplicarla en el trabajo diario será una competencia central.
3. Fortalecer habilidades humanas
Pensamiento crítico, comunicación, empatía y toma de decisiones serán cada vez más valoradas frente a tareas automatizables.
4. Desarrollar perfiles híbridos
La combinación de habilidades técnicas con conocimiento del negocio o la industria será uno de los diferenciales más buscados.
5. Pensar la carrera como un proceso dinámico
Las trayectorias lineales pierden peso. Adaptarse implicará reinventarse varias veces a lo largo de la vida profesional.