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Histórico: tres árbitros argentinos estarán en el Mundial 2026

Falcón Pérez, Herrera y Tello fueron elegidos como jueces principales; también habrá presencia nacional en asistentes y VAR.

Yael Falcón Pérez será uno de los árbitros argentinos en el Mundial. Yael Falcón Pérez será uno de los árbitros argentinos en el Mundial.
Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • FIFA seleccionó a los argentinos Yael Falcón Pérez, Darío Herrera y Facundo Tello como árbitros principales para el Mundial 2026, un hecho histórico para el referato nacional.
  • La delegación incluye a cinco asistentes y un encargado del VAR. La AFA ya fue notificada de esta decisión que consolida la presencia argentina en la máxima cita del fútbol mundial.
  • Esta designación récord refleja el prestigio internacional del arbitraje argentino y asegura una representación de élite en un torneo que ya define sus autoridades de campo.
Resumen generado con IA

El arbitraje argentino tendrá una fuerte representación en el Mundial 2026. Yael Falcón Pérez, Darío Herrera y Facundo Tello fueron seleccionados como árbitros principales para dirigir en la máxima cita del fútbol, en una designación que marca un hecho destacado para el país.

La nómina no se limita solo a los jueces de campo. También fueron incluidos como asistentes Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro, mientras que Hernán Mastrángelo formará parte del equipo VAR, completando una presencia argentina numerosa en el torneo.

La Dirección Nacional de Arbitraje y la AFA ya fueron notificadas de la decisión, y se espera que en las próximas horas la FIFA lo haga oficial de manera pública.

La designación refleja el reconocimiento internacional al nivel del arbitraje argentino y consolida su presencia en competencias de máxima exigencia, en un Mundial que ya empieza a tomar forma también desde el lado de quienes impartirán justicia dentro del campo de juego.

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