De una lesión de espalda a correr en Grecia: la historia de Luciano López, el tucumano que busca llegar al Spartathlon

Hace 11 años, Luciano López no pensaba en Grecia, ni en 247 kilómetros, ni en competir contra los mejores del mundo. Pensaba, simplemente, en poder caminar sin dolor. Una lesión en la espalda (dos hernias de disco) lo había llevado a un punto límite. Pero en ese momento, cuando todo parecía indicar reposo, apareció una recomendación que cambiaría su vida: moverse, empezar a correr. Hoy, ese taficeño que dio sus primeros pasos por una cuestión de salud está a un paso de cumplir uno de los mayores sueños posibles dentro del atletismo de resistencia. López es uno de los 13 argentinos clasificados al Spartathlon, la mítica carrera que une Atenas con Esparta a lo largo de 247 kilómetros, con un límite de 36 horas. Un desafío extremo, tanto física como mentalmente.