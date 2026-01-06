Un tucumano corrió el Spartathlon, cruzó a nado el Río de la Plata y ahora va por la ultramaratón Brazil135

Fernández Figueroa no llega improvisado. Viajó una semana antes para concentrar en una ciudad alejada del circuito urbano, alojado en la casa de su entrenador, Fernando Miranda, brasileño, bilingüe, cómplice de esta preparación casi monástica. Las jornadas empiezan antes de las seis de la mañana, con entrenamientos en ayunas. Por la tarde, el trabajo se traslada a lo invisible. La mente, la estrategia, la alimentación, la hidratación, la suplementación, la administración de la fatiga y el desafío de correr casi dos días sin dormir. “Pueden pasar muchas cosas en 40 horas”, explicó. “El tiempo límite es de 48, pero la idea es bajarlo al menos ocho”, detalló.