"Sería bueno tener un presupuesto que se ocupe de construir el futuro"

CASA DE GOBIERNO / Imagen ilustrativa de Archivo LA GACETA
Resumen para apurados
- El economista Pablo Pero cuestionó hoy en Tucumán el proyecto de presupuesto provincial presentado por el ministro Daniel Abad, reclamando una visión enfocada en el crecimiento futuro.
- La crítica surge tras las declaraciones de Abad, quien definió el plan de gastos como responsable y realista. Pero propone un manejo de fondos que supere la mera administración actual.
- Este debate técnico anticipa una discusión legislativa intensa sobre las prioridades de gasto y la necesidad de reformas estructurales para impulsar el desarrollo económico regional.
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