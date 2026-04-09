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"Sería bueno tener un presupuesto que se ocupe de construir el futuro"

El economista Pablo Pero le contestó al ministro de Economía respecto del manejo del Presupuesto provincial

CASA DE GOBIERNO / Imagen ilustrativa de Archivo LA GACETA CASA DE GOBIERNO / Imagen ilustrativa de Archivo LA GACETA
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El economista Pablo Pero cuestionó hoy en Tucumán el proyecto de presupuesto provincial presentado por el ministro Daniel Abad, reclamando una visión enfocada en el crecimiento futuro.
  • La crítica surge tras las declaraciones de Abad, quien definió el plan de gastos como responsable y realista. Pero propone un manejo de fondos que supere la mera administración actual.
  • Este debate técnico anticipa una discusión legislativa intensa sobre las prioridades de gasto y la necesidad de reformas estructurales para impulsar el desarrollo económico regional.
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