El gobierno de Milei promulgó el Presupuesto 2026 con mayores restricciones al gasto público

El gobierno de Javier Milei oficializó este viernes la Ley 27.798 mediante su publicación en el Boletín Oficial, dando vigencia al Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026, diseñado con un fuerte énfasis en ajustes en las cuentas públicas y la obtención de superávit financiero.
La norma, aprobada el 26 de diciembre, fija como meta cerrar el ejercicio con resultado financiero equilibrado o positivo y prevé un superávit de $2,73 billones para el Sector Público Nacional. El cálculo presupuestario contempla gastos corrientes y de capital por $148,06 billones, frente a recursos estimados en $148,29 billones.
En la distribución del gasto, el mayor volumen se asigna a Servicios Sociales, con $106,5 billones. Le siguen Deuda Pública ($14,1 billones), Servicios Económicos ($11,45 billones), Administración Gubernamental ($8,85 billones) y Defensa y Seguridad ($7,11 billones).
El texto legal incorpora además un resultado financiero superavitario adicional de $226.469 millones y detalla las fuentes y aplicaciones financieras, donde se destaca el peso del endeudamiento público y de la amortización de deuda.
Empleo público y más facultades
Entre los ejes centrales del presupuesto, figura el refuerzo de las restricciones sobre el empleo estatal. Se establece un límite a los cargos y horas de cátedra en toda la Administración Pública Nacional y se impide la cobertura de vacantes sin autorización expresa del Jefe de Gabinete de Ministros, con excepciones para áreas consideradas críticas como Salud, Defensa, Seguridad, guardaparques y determinados organismos.
Asimismo, las jurisdicciones deberán enviar información detallada sobre dotaciones y contrataciones a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, que tendrá la obligación de publicarla en formato abierto.
Universidades, educación y ciencia
El Presupuesto 2026 asigna $4,78 billones al financiamiento de las universidades nacionales, las cuales deberán rendir información ante la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, bajo advertencia de suspensión de transferencias en caso de incumplimiento.
En paralelo, la ley deroga artículos relevantes de las normas de Educación, Ciencia y Tecnología, incluyendo disposiciones vinculadas al financiamiento educativo y del sistema científico, a partir del ejercicio 2026, consignó el diario "Ámbito".
Habilita más deuda
La normativa habilita amplias operaciones de crédito público, con la posibilidad de emitir deuda bajo jurisdicción extranjera hasta el 18% del total, y otorga al Ministerio de Economía nacional mayores facultades para realizar operaciones de administración de pasivos.
También se autorizan aportes y aumentos de capital a organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, Fonplata, la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial y el Fondo Multilateral de Inversiones IV, con compromisos de pago a cargo del Banco Central y del Tesoro Nacional.
Jubilaciones, pensiones y fondos
El presupuesto prevé más de $212.000 millones para el pago de deudas previsionales del SIPA, administrado por Anses, y otros $367.000 millones destinados a retroactivos de retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Además, extiende por diez años las pensiones graciables, aunque incorpora requisitos patrimoniales y de ingresos más estrictos para su continuidad.
Exenciones y beneficios sectoriales
La ley contempla exenciones impositivas para importaciones consideradas estratégicas, como bienes de capital para empresas tecnológicas estatales -Invap, VENG y Dioxitec-, así como vacunas y medicamentos importados por el Ministerio de Salud. También establece cupos fiscales para sectores como la economía del conocimiento, la biotecnología, la industria automotriz y programas de capacitación laboral.