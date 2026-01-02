El gobierno de Milei promulgó el Presupuesto 2026 con mayores restricciones al gasto público

Empleo público y más facultades

Entre los ejes centrales del presupuesto, figura el refuerzo de las restricciones sobre el empleo estatal. Se establece un límite a los cargos y horas de cátedra en toda la Administración Pública Nacional y se impide la cobertura de vacantes sin autorización expresa del Jefe de Gabinete de Ministros, con excepciones para áreas consideradas críticas como Salud, Defensa, Seguridad, guardaparques y determinados organismos.