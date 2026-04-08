El Gobierno sostendrá la alerta de seguridad en nivel alto hasta que haya un acuerdo estable en Medio Oriente

La decisión convive además con la intención política de Milei de profundizar su vínculo con Israel. El Presidente anunció el 11 de junio de 2025 ante la Knéset que en 2026 se concretará la mudanza de la embajada argentina a Jerusalén Occidental y volvió a ubicar a Israel y a Estados Unidos como socios estratégicos centrales para el país. En paralelo, continúa bajo evaluación su viaje a Tel Aviv, que estaba previsto para el 20 de abril.