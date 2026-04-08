El Gobierno sostendrá la alerta de seguridad en nivel alto hasta que haya un acuerdo estable en Medio Oriente

Resumen para apurados
- El Gobierno nacional mantiene la alerta de seguridad en nivel alto y refuerza fronteras ante la tensión en Medio Oriente, hasta que se logre un acuerdo estable en la región.
- Activado en febrero, el protocolo coordina inteligencia y fuerzas federales para proteger objetivos sensibles y delegaciones diplomáticas tras la escalada entre Irán, EE. UU. e Israel.
- La medida consolida el alineamiento geopolítico de Milei con sus aliados estratégicos. El resguardo seguirá vigente mientras avance la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán.
El Gobierno decidió mantener en nivel alto la alerta de seguridad y el protocolo especial de control en fronteras que activó tras la escalada del conflicto en Medio Oriente. En el Ejecutivo aseguran que la medida seguirá vigente mientras no exista un entendimiento más estable entre Estados Unidos, Israel e Irán. “Va a seguir en nivel alto hasta que no haya una solución más permanente al conflicto”, expresaron fuentes oficiales.
El esquema fue formalizado el 28 de febrero, cuando la Oficina del Presidente informó que Javier Milei dispuso elevar a “alto” el nivel de seguridad en todo el territorio nacional. En ese comunicado también se establecieron refuerzos sobre objetivos sensibles, infraestructura crítica, espacios vinculados a la comunidad judía y representaciones diplomáticas extranjeras, además de la activación del protocolo de alerta en las fronteras.
En la Casa Rosada remarcan que el monitoreo del escenario internacional es constante y que la prioridad es sostener una cobertura preventiva frente a un contexto que aún consideran inestable, consignó TN. Según la evaluación oficial, una tregua de corto plazo no equivale a un acuerdo definitivo, por lo que no están dadas las condiciones para desactivar el dispositivo implementado a fines de febrero.
El operativo incluye la coordinación del Sistema de Inteligencia Nacional, la Dirección Nacional de Migraciones y las fuerzas federales de seguridad. En ese marco, el protocolo fronterizo contempla un refuerzo de los controles de ingreso y egreso del país, mayor trazabilidad de los movimientos transfronterizos y la revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles.
La decisión también está atravesada por el alineamiento internacional que el Gobierno sostuvo desde el inicio de la crisis. El 28 de febrero, la Oficina del Presidente respaldó de manera explícita la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán y señaló que la Argentina espera que esa acción “ponga un fin definitivo a décadas de opresión del régimen iraní”.
Ese posicionamiento se había reflejado previamente en definiciones concretas de política exterior y seguridad. El Gobierno declaró como organizaciones terroristas a la Fuerza Quds y a la Fuerza Revolucionaria de Irán, expulsó del país al encargado de negocios iraní y avanza en la ruptura de relaciones diplomáticas.
En el Ejecutivo subrayan que la tensión con Irán trasciende lo discursivo, por lo que el resguardo interno continuará activo. En ese sentido, parte de la estrategia oficial apunta a reforzar la custodia de blancos considerados sensibles y sostener el intercambio preventivo con agencias de países aliados, en línea con el esquema desplegado tras el inicio del conflicto.
La decisión convive además con la intención política de Milei de profundizar su vínculo con Israel. El Presidente anunció el 11 de junio de 2025 ante la Knéset que en 2026 se concretará la mudanza de la embajada argentina a Jerusalén Occidental y volvió a ubicar a Israel y a Estados Unidos como socios estratégicos centrales para el país. En paralelo, continúa bajo evaluación su viaje a Tel Aviv, que estaba previsto para el 20 de abril.