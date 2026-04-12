Para bajar la panza cervecera hay un aspecto clave que no se tiene muy cuenta

Incomprendida, además de ser estéticamente desfavorable, así es la “panza cervecera”. La incomprensión, en este caso, no es por una cuestión de compasión, ni cerca. Tiene que ver con el significado esencial del término: falta de compresión. Eso lleva a querer eliminarla sin éxito. El problema no es la cerveza. O al menos, no únicamente es la bebida alcohólica que cayó en el banquillo de los acusados por el colectivo popular.