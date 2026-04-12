Secciones
SociedadSalud

Para bajar la panza cervecera hay un aspecto clave que no se tiene muy cuenta

Dejar de beber cerveza no es la única solución. Un “ataque” no tan preciso puede generar una mejora estética y generar beneficios en otras zonas del cuerpo.

Para bajar la panza cervecera hay un aspecto clave que no se tiene muy cuenta
Hace 4 Hs

Incomprendida, además de ser estéticamente desfavorable, así es la “panza cervecera”. La incomprensión, en este caso, no es por una cuestión de compasión, ni cerca. Tiene que ver con el significado esencial del término: falta de compresión. Eso lleva a querer eliminarla sin éxito. El problema no es la cerveza. O al menos, no únicamente es la bebida alcohólica que cayó en el banquillo de los acusados por el colectivo popular.

Lo que hay detrás de esa panza prominente es grasa visceral: un tipo de grasa que no se acumula bajo la piel, sino alrededor de los órganos internos. Según los especialistas, es la grasa más peligrosa para la salud metabólica y cardiovascular. 

Su aparición puede deberse a varios factores, además del consumo de alcohol, en específico la cerveza que aporta calorías vacías y favorece la acumulación de grasa abdominal. Los especialistas marcan que es solo un factor más dentro de un cuadro más amplio que incluye un exceso calórico sostenido en el tiempo, sedentarismo, estrés elevado y falta de masa muscular.

Complicado

La misión se pone más dura para deshacerse de la barriga por una cuestión fisiológica que, según los indicadores, establecen que la grasa abdominal, suele ser de las últimas en disminuir. 

Uno de los errores más extendidos es pensar que trabajar el abdomen directamente reduce la grasa de esa zona. No funciona así. “No es posible perder grasa abdominal únicamente con ejercicios específicos. Los abdominales fortalecen la musculatura, pero no eliminan directamente la grasa que hay encima”, afirma el entrenador español José Ruiz.

Hacer mil abdominales fortalece el músculo debajo de la grasa, pero no "derretirá" el tejido adiposo que lo cubre. Lo que sí funciona es un enfoque global ¿Se puede bajar la panza sin dejar la cerveza? Se puede, pero es un camino cuesta arriba por una cuestión de densidad calórica. 

Si se gasta más de lo que se consume, se perderá grasa. Para mantener el consumo de cerveza, habría que recortar drásticamente calorías de otros alimentos o aumentar mucho el gasto energético.

La mejor forma de que el organismo suelte esa grasa es optimizar el descanso, manejar el estrés y buscar una alimentación densa en nutrientes que mantenga la insulina a raya. 

El otro error es pensar que "menos panza" es igual a "mejor salud". No es tan así, sobre todo en cuestión postural, un trabajo en la zona abdominal es vital, si el motivo es estético, como el de eliminar la “panza cervecera”, bienvenido sea.

Desde un punto de vista fisiológico y postural, no se necesita un abdomen marcado de atleta para estar bien. El punto de equilibrio ideal es aquel donde la circunferencia de cintura se mantiene en rangos saludables para evitar riesgos metabólicos y no hay distensión abdominal constante que obligue a arquear la espalda para compensar el peso.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección
1

“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección

Apronor, duro contra el Gobierno nacional y contra semilleros
2

Apronor, duro contra el Gobierno nacional y contra semilleros

El programa nacional de Tucuras y Langostas del Senasa cumple 135 años
3

El programa nacional de Tucuras y Langostas del Senasa cumple 135 años

Forestales: en 2025 el país exportó por U$S 376 millones
4

Forestales: en 2025 el país exportó por U$S 376 millones

Los cañaverales muestran una maduración inusualmente baja
5

Los cañaverales muestran una maduración inusualmente baja

Los granos vivieron un verano térmicamente favorable, con menor estrés que el año pasado
6

Los granos vivieron un verano térmicamente favorable, con menor estrés que el año pasado

Más Noticias
“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección

“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección

“El mundo es decirlo” es una propuesta que une poesía y música

“El mundo es decirlo” es una propuesta que une poesía y música

Sector vitivinícola: la exportación de vino en marzo superó los 18 millones de litros

Sector vitivinícola: la exportación de vino en marzo superó los 18 millones de litros

En la región NOA, la población de Dalbulus maidis continúa mostrando un marcado aumento

En la región NOA, la población de Dalbulus maidis continúa mostrando un marcado aumento

Cierre de la campaña gruesa complicado: excesos de lluvia, suelos saturados y baja radiación

Cierre de la campaña gruesa complicado: excesos de lluvia, suelos saturados y baja radiación

Los granos vivieron un verano térmicamente favorable, con menor estrés que el año pasado

Los granos vivieron un verano térmicamente favorable, con menor estrés que el año pasado

Forestales: en 2025 el país exportó por U$S 376 millones

Forestales: en 2025 el país exportó por U$S 376 millones

Los cañaverales muestran una maduración inusualmente baja

Los cañaverales muestran una maduración inusualmente baja

Comentarios