“No cometí ningún acto ajeno a la ley”, se defendió Massaccesi tras ser despedido de Capital Humano

La decisión de la ministra Sandra Pettovello de exigirle la renuncia se produjo de manera sorpresiva el jueves por la noche, luego de que el caso tomara estado público en las redes sociales. Si bien desde el entorno de la titular de la cartera aclararon que no se pone en tela de juicio la legitimidad del trámite, consideraron que se trató de una acción de "alto perfil" que debió ser informada con antelación para no comprometer la política de austeridad y transparencia del Ministerio.