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“No cometí ningún acto ajeno a la ley”, se defendió Massaccesi tras ser despedido de Capital Humano

El ex jefe de Gabinete de Sandra Pettovello defendió la legalidad del préstamo y aseguró que el trámite fue transparente y bajo los requisitos vigentes.

El ex jefe de Gabinete de Sandra Pettovello defendió la legalidad del préstamo y aseguró que el trámite fue transparente y bajo los requisitos vigentes. El ex jefe de Gabinete de Sandra Pettovello defendió la legalidad del préstamo y aseguró que el trámite fue transparente y bajo los requisitos vigentes.
04 Abril 2026

Resumen de nota

  • Leandro Massaccesi fue desplazado este jueves de la Jefatura de Gabinete de Capital Humano por Sandra Pettovello tras obtener un crédito del Banco Nación para su primera vivienda.
  • El exfuncionario defendió la legalidad del trámite realizado vía web. La ministra solicitó su renuncia por no haber informado previamente una acción que afecta la austeridad oficial.
  • El hecho se da bajo presión opositora para investigar créditos a funcionarios del Gobierno. La salida marca un endurecimiento en los criterios éticos de la gestión de Pettovello.
Resumen generado con IA

“No cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella”, sostuvo Leandro Massaccesi tras ser desplazado de la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Capital Humano por haber accedido a un crédito hipotecario del Banco Nación.

El exfuncionario rompió el silencio mediante un extenso descargo en el que defendió su integridad y detalló que el préstamo solicitado junto a su pareja cumple con todos los requisitos legales vigentes para la compra de una primera vivienda.

Massaccesi subrayó que la gestión del crédito fue “completamente transparente, vía web adjuntando toda la documentación requerida”, y enfatizó su compromiso financiero al asegurar: “Es un crédito que asumimos con responsabilidad, a 30 años, y que vamos a honrar”.

La decisión de la ministra Sandra Pettovello de exigirle la renuncia se produjo de manera sorpresiva el jueves por la noche, luego de que el caso tomara estado público en las redes sociales. Si bien desde el entorno de la titular de la cartera aclararon que no se pone en tela de juicio la legitimidad del trámite, consideraron que se trató de una acción de "alto perfil" que debió ser informada con antelación para no comprometer la política de austeridad y transparencia del Ministerio.

Al respecto, el abogado rionegrino sostuvo que “que quienes tenemos responsabilidades públicas accedamos a las mismas herramientas que cualquier ciudadano, cumpliendo las reglas, no constituye un ilícito”, vinculando su situación a la de miles de argentinos de clase media que buscan alcanzar el techo propio.

Sandra Pettovello desplazó a su jefe de Gabinete

El alejamiento de Massaccesi ocurre en un clima de fuerte presión política, dado que la oposición en el Congreso ya solicitó formalmente investigar la adjudicación de créditos millonarios a diversos funcionarios y legisladores oficialistas.

Nombres vinculados al Ministerio de Economía, al Banco Central y a la propia Cámara de Diputados figuran en los registros de deudores con montos que, en algunos casos, superan los $500 millones. 

Ante este escenario, el ahora exjefe de Gabinete lamentó el final de su gestión: “Lamento el desenlace intempestivo de esta situación. Me voy con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante estos casi dos años en el Ministerio de Capital Humano”.

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