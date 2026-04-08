Cómo la tecnología pasiva podría aumentar el riesgo de sufrir demencia

Ver la televisión o usar el celular puede no ser el principal problema, sino más bien lo que hacemos con ellos. Para la ciencia existe un abismo entre escuchar música de fondo y cantar siguiendo el ritmo o lo que dictan las letras. La diferencia radica en el esfuerzo. Según un reciente estudio publicado en el American Journal of Preventive Medicine, que siguió a más de 20.000 adultos durante casi dos décadas, existe una distinción crucial entre el sedentarismo mentalmente pasivo y el activo. No es lo mismo estar desparramado en el sillón dejando que el algoritmo de Netflix decida qué vemos, que permanecer sentado frente a un tablero de ajedrez, completando un crucigrama o incluso tejiendo.