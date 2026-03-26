Las protestas de choferes de colectivos paralizan dos ciudades de Bolivia

El presidente centroderechista Rodrigo Paz prometió al asumir el poder en noviembre normalizar el suministro de combustibles, en medio de una crisis de abastecimiento por falta de fondos para sostener una política de subsidios, que eliminó. Las importaciones aumentaron y desaparecieron las largas colas en las estaciones de servicios. Ahora, los conductores se quejan de la mala calidad de la gasolina que, aseguran, está dañando los motores.