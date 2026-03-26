Las protestas de choferes de colectivos paralizan dos ciudades de Bolivia

LA PAZ, Bolivia.- Cientos de choferes de colectivos y minibuses bloquearon calles y paralizaron el servicio público en las ciudades de La Paz y El Alto, en Bolivia, en protesta contra el gobierno, por distribuir gasolina de mala calidad.
El presidente centroderechista Rodrigo Paz prometió al asumir el poder en noviembre normalizar el suministro de combustibles, en medio de una crisis de abastecimiento por falta de fondos para sostener una política de subsidios, que eliminó. Las importaciones aumentaron y desaparecieron las largas colas en las estaciones de servicios. Ahora, los conductores se quejan de la mala calidad de la gasolina que, aseguran, está dañando los motores.
“Estamos siendo afectados ya hace más de cuatro meses. Antes la gasolina era bien purificada”, dice Juan Carlos Sirpa, un chofer de 33 años. que ayer no prestó servicio en su minibus.
Personas a pie, en bicicletas o en motos corrían entre vehículos de pasajeros detenidos, que los manifestantes dejaron en puntos críticos donde colapsó el tráfico.
Rastros de óxido
La estatal petrolera YPFB, que importa y distribuye el combustible entre las gasolineras del país, admitió que sus tanques de almacenamiento tenían rastros de óxido que generaron la contaminación. Sin embargo, el paro de transportistas “es una medida irresponsable que no debería realizarse”, dijo Yussef Akly, presidente de la compañía. “La calidad está garantizada hemos hecho un montón de mejoras al sistema de control”, dijo.
El gobierno recibió más de 10.000 reclamos por daños a motores y unos 700 dueños fueron indemnizados, dice la compañía.
Motociclistas se ofrecían a llevar pasajeros entre las empinadas calles de La Paz, a 3.600 metros de altitud, pero cobraban hasta el triple del valor de un pasaje de colectivo.