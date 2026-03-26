Secciones
Mundo

Las protestas de choferes de colectivos paralizan dos ciudades de Bolivia
PARO. Gremios del transporte cortan el paso en calles de El Alto y La Paz. PARO. Gremios del transporte cortan el paso en calles de El Alto y La Paz.
Hace 3 Hs

LA PAZ, Bolivia.- Cientos de choferes de colectivos y minibuses bloquearon calles y paralizaron el servicio público en las ciudades de La Paz y El Alto, en Bolivia, en protesta contra el gobierno, por distribuir gasolina de mala calidad.

El presidente centroderechista Rodrigo Paz prometió al asumir el poder en noviembre normalizar el suministro de combustibles, en medio de una crisis de abastecimiento por falta de fondos para sostener una política de subsidios, que eliminó. Las importaciones aumentaron y desaparecieron las largas colas en las estaciones de servicios. Ahora, los conductores se quejan de la mala calidad de la gasolina que, aseguran, está dañando los motores.

“Estamos siendo afectados ya hace más de cuatro meses. Antes la gasolina era bien purificada”, dice Juan Carlos Sirpa, un chofer de 33 años. que ayer no prestó servicio en su minibus.

Personas a pie, en bicicletas o en motos corrían entre vehículos de pasajeros detenidos, que los manifestantes dejaron en puntos críticos donde colapsó el tráfico.

Rastros de óxido

La estatal petrolera YPFB, que importa y distribuye el combustible entre las gasolineras del país, admitió que sus tanques de almacenamiento tenían rastros de óxido que generaron la contaminación. Sin embargo, el paro de transportistas “es una medida irresponsable que no debería realizarse”, dijo Yussef Akly, presidente de la compañía. “La calidad está garantizada hemos hecho un montón de mejoras al sistema de control”, dijo.

Nafta en mal estado en Bolivia: más de 10.000 vehículos dañados

Nafta en mal estado en Bolivia: más de 10.000 vehículos dañados

El gobierno recibió más de 10.000 reclamos por daños a motores y unos 700 dueños fueron indemnizados, dice la compañía.

Motociclistas se ofrecían a llevar pasajeros entre las empinadas calles de La Paz, a 3.600 metros de altitud, pero cobraban hasta el triple del valor de un pasaje de colectivo.

Temas BoliviaRodrigo Paz
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa
1

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa

A 50 años del último golpe de Estado: fue masivo el reclamo en Plaza de Mayo
2

A 50 años del último golpe de Estado: fue masivo el reclamo en Plaza de Mayo

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe
3

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe

Los dilemas de una economía hogareña que aún no repunta
4

Los dilemas de una economía hogareña que aún no repunta

5

Elegir estudios en la incertidumbre

6

Cartas de lectores: Memoria y olvido

Más Noticias
Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe

A 50 años del último golpe de Estado: fue masivo el reclamo en Plaza de Mayo

A 50 años del último golpe de Estado: fue masivo el reclamo en Plaza de Mayo

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa

Tango en pantalla: estrenan “Confesiones de la Mocha”

Tango en pantalla: estrenan “Confesiones de la Mocha”

Ente Cultural: relatos en el Mes de la Memoria

Ente Cultural: relatos en el Mes de la Memoria

Educación: Tucumán da inicio al ciclo en institutos de nivel terciario

Educación: Tucumán da inicio al ciclo en institutos de nivel terciario

Comentarios