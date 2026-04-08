Según el Banco Mundial, América Latina crece con debilidad y Argentina se destaca como excepción en 2026

Se prevé que la mayoría de los países de la región logren llevar la inflación hacia sus metas -o cerca de ellas- entre 2026 y 2027. Sin embargo, el organismo advierte que la etapa final de ese proceso se vuelve más compleja, debido a factores como la dinámica de precios y salarios y los mecanismos de indexación, que sostienen la rigidez en los servicios.