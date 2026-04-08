Tres claves que debés tener en cuenta para evitar estafas y hackeos en tu Homebanking

Es importante prestar atención a los detalles antes de interactuar con cualquier vínculo que recibas por medios digitales. Una técnica muy útil consiste en colocar el cursor sobre el enlace sin presionarlo, lo que permite visualizar la dirección real a la que intenta dirigirte; si notas letras extrañas, números fuera de lugar o una estructura que no coincide con el sitio oficial de tu banco, debés descartarlo de inmediato. Los estafadores pueden crean portales que se ven idénticos a los originales pero utilizan variaciones mínimas en el nombre, como cambiar una letra por un número, buscando engañar a quienes navegan con prisa.