Tres claves que debés tener en cuenta para evitar estafas y hackeos en tu Homebanking

Resumen para apurados
- Expertos en ciberseguridad difunden guías para que usuarios bancarios en Argentina eviten estafas de phishing, buscando proteger sus ahorros ante el aumento de hackeos financieros.
- Los delincuentes imitan comunicaciones oficiales con alertas falsas para robar credenciales. Se recomienda verificar enlaces, no compartir claves y evitar redes Wi-Fi públicas.
- La adopción del doble factor de autenticación y la educación digital son barreras críticas que reducirán el impacto del fraude electrónico en el ecosistema bancario nacional.
Es importante tener extremo cuidado con los correos electrónicos fraudulentos, estos pueden ser parte de una tecnica de estafa conocida como phishing. Se trata de imitaciones de comunicaciones con instituciones financieras, y todavía representan una de las estrategias más comunes de los atacantes para ingresar ilegalmente al homebanking y sustraer fondos.
Estos mensajes suelen presentar alertas de seguridad ficticias, cierres de cuenta inminentes o vínculos a páginas web diseñadas para imitar a la perfección los portales bancarios legítimos, con el fin de engañar al usuario y obtener sus credenciales de acceso.
Tres claves para proteger tus dispositivos y cuentas bancarias
Verificá bien las direcciones y enlaces
Es importante prestar atención a los detalles antes de interactuar con cualquier vínculo que recibas por medios digitales. Una técnica muy útil consiste en colocar el cursor sobre el enlace sin presionarlo, lo que permite visualizar la dirección real a la que intenta dirigirte; si notas letras extrañas, números fuera de lugar o una estructura que no coincide con el sitio oficial de tu banco, debés descartarlo de inmediato. Los estafadores pueden crean portales que se ven idénticos a los originales pero utilizan variaciones mínimas en el nombre, como cambiar una letra por un número, buscando engañar a quienes navegan con prisa.
No compartas información ni claves
La regla de oro para proteger tus ahorros es recordar que ninguna entidad financiera legítima solicita datos sensibles a través de correos electrónicos o mensajes de texto. Bajo ninguna circunstancia ingreses tu nombre de usuario, claves personales o códigos de seguridad en formularios que lleguen por estos medios, ya que el banco nunca te pedirá validar tu identidad de esa forma. Asimismo, evitá responder a estos mensajes sospechosos y mantenete alerta ante archivos adjuntos de remitentes desconocidos, puesto que descargarlos podría instalar programas maliciosos en tu computadora o celular para espiar tus movimientos.
Activá medidas de seguridad adicionales
Para elevar el nivel de protección de tus cuentas, resulta indispensable habilitar la autenticación de dos factores o segundo factor de seguridad en todas las aplicaciones que lo permitan. Esta herramienta funciona como un candado extra que requiere una confirmación adicional, usualmente un código temporal, impidiendo que terceros entren a tu homebanking aunque conozcan tu contraseña. Complementá esto utilizando claves robustas que no se repitan en otros sitios y cambialas de forma periódica; además, recordá realizar tus operaciones bancarias siempre desde conexiones de internet privadas y seguras, alejándote de las redes Wi-Fi públicas de cafés o plazas.