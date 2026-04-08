Nueva ley en Salta: sancionarán a padres por casos de bullying escolar

Qué dijeron los diputados sobre la nueva ley

“Con la sanción de la ley, damos un paso más en entender la responsabilidad que tienen padres, madres, tutores, encargados sobre los vínculos de de sus hijos, los vínculos interpersonales, no solamente en la casa, sino lo que llevan de la casa a la a la escuela, y es importante que estén comprometidos con la con la conducta y las situaciones de sus hijos en el entorno educativo, en el entorno escolar, y hacerse responsable de acompañar al sistema educativo en los procesos de formación. Entonces, que los padres estén atentos y y sean responsables de de acompañar estas correcciones que necesitan a veces los hijos, todo vinculado también a lo a lo que tiene que ver con con la gestión de sus emociones, con conocer qué es lo que sucede, pero es positivo que que el involucramiento o no involucramiento de los padres tenga un llamado de atención”, manifestó el diputado, Gastón Galíndez a La Gaceta.