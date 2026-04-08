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Nueva ley en Salta: sancionarán a padres por casos de bullying escolar

La normativa que altera el Código Contravencional de la provincia marca un cambio rotundo en la estrategia de las instituciones educativas y las autoridades para detener el acoso escolar en Salta.

Nueva ley en Salta: sancionarán a padres por casos de bullying escolar LA GACETA
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Cámara de Diputados de Salta aprobó una reforma al Código Contravencional que sanciona con arresto o multas a padres de alumnos que realicen bullying y no colaboren en su cese.
  • La medida, tras graves hechos de violencia en Santa Fe, establece hasta 30 días de arresto si los tutores ignoran notificaciones escolares o incumplen acuerdos de conducta.
  • Esta ley busca que las familias asuman un rol activo en la formación y supervisión de los menores, marcando un cambio rotundo en la gestión del acoso en el sistema educativo.
Resumen generado con IA

En la provincia de Salta, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que endurece la responsabilidad parental frente al bullying escolar: los padres, madres o tutores podrán recibir multas económicas o hasta 30 días de arresto si, tras ser notificados, no intervienen ni acompañan para frenar situaciones de acoso protagonizadas por sus hijos. 

La medida apunta a obligar a los adultos a involucrarse activamente cuando se detectan hechos reiterados de violencia en el ámbito educativo. 

Cómo funcionarán las sanciones por bullying en Salta

La modificación del Código Contravencional introduce un nuevo marco legal para abordar el acoso escolar, con foco en la responsabilidad de los adultos. No se trata de una aplicación automática de penas, sino de una instancia que se activa cuando los mecanismos previos —como la intervención escolar o los protocolos de convivencia— no logran resultados por falta de colaboración de los tutores. 

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En ese sentido, la normativa establece que los padres o responsables serán sancionados si, pese a haber sido debidamente notificados, incumplen con las medidas de supervisión, acompañamiento o corrección requeridas. Además, en casos de reincidencia, las sanciones podrán agravarse e incluir instancias obligatorias como talleres de parentalidad o tratamientos familiares. 

Qué dijeron los diputados sobre la nueva ley

“Con la sanción de la ley, damos un paso más en entender la responsabilidad que tienen padres, madres, tutores, encargados sobre los vínculos de de sus hijos, los vínculos interpersonales, no solamente en la casa, sino lo que llevan de la casa a la a la escuela, y es importante que estén comprometidos con la con la conducta y las situaciones de sus hijos en el entorno educativo, en el entorno escolar, y hacerse responsable de acompañar al sistema educativo en los procesos de formación. Entonces, que los padres estén atentos y y sean responsables de de acompañar estas correcciones que necesitan a veces los hijos, todo vinculado también a lo a lo que tiene que ver con con la gestión de sus emociones, con conocer qué es lo que sucede, pero es positivo que que el involucramiento o no involucramiento de los padres tenga un llamado de atención”, manifestó el diputado, Gastón Galíndez a La Gaceta. 

“El proyecto propone tipificar esta conducta como contravención para fortalecer el rol de los adultos y fomentar una mayor responsabilidad ante el acoso escolar. El objetivo es involucrar directamente a padres y tutores, evitando que la responsabilidad recae exclusivamente en las instituciones educativas. Entendemos que la familia tiene un compromiso fundamental con la sociedad y con la calidad educativa de sus hijos; por ello, buscamos que asuman su parte en este proceso formativo”, manifestó la diputada Mónica Juárez a La Gaceta. 

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