Debate en Panorama Tucumano: “La provincia necesita una autoridad única del agua”

El fuerte temporal que azotó a Tucumán durante el fin de semana y dejó un saldo de tres víctimas fatales ocupó el eje del análisis en la última emisión de Panorama Tucumano, el programa de LA GACETA Play que conduce Federico van Mameren. El fenómeno, que incluyó lluvias con registros superiores a los 200 milímetros en pocas horas, superó los promedios históricos y provocó una situación de emergencia en gran parte de la provincia.
El abordaje incluyó la mirada técnica de Franklin Adler, ingeniero civil hidráulico y especialista en la problemática hídrica de Tucumán y el país, quien expuso las causas estructurales que, a su entender, explican la reiteración de estos episodios extremos y sus consecuencias.
La idiosincrasia local
Adler planteó que las inundaciones no responden solo a eventos climáticos excepcionales, sino también a fallas históricas en la planificación. “La mayor parte de mi vida he sentido frustración porque veía que los problemas de inundaciones no se resolvían nunca”, afirmó. “Luego, con la madurez que me dieron los años, entendí que estamos pagando por nuestra forma de ser, de vivir, por nuestra idiosincrasia, por nuestra organización social y organización política”, agregó.
El especialista también advirtió sobre la falta de aprendizaje tras cada evento. “Este tipo de desgracias no se dan todos los días, semanas o meses. Ocurre una inundación, pasa el verano y, a la altura de julio, uno ya se olvidó todo y se empieza de nuevo. No aprendemos de las experiencias, lamentablemente. Pagamos las consecuencias”, sostuvo.
Un análisis de la política
“Creo que a pesar de la madurez política del país, vivimos aún en una región atrasada donde todavía rigen códigos de la política de otra época”, dijo y vinculó el problema hídrico con la dinámica política y social. Luego añadió: “La política no está hecha en nuestra sociedad para resolver los problemas de la gente, sino que usa esos problemas como una argumentación para mostrar sensibilidad social, pero en el fondo no se los resuelve”.
En ese sentido, profundizó su diagnóstico sobre el funcionamiento del sistema. “Resuelve más los problemas de la clase política y la clase política no es una entidad, no es un monstruo con siete cabezas, es un cuerpo social que, de algún modo, representa la idiosincrasia de esa sociedad. Por eso no lo cambiamos”, expresó.
“Se improvisa”
El ingeniero remarcó que las inundaciones forman parte de un problema hídrico más amplio que incluye el acceso al agua y la contaminación. “El problema de las inundaciones es muy complejo y se complejiza más en tanto pasan las décadas y no se resuelven”, señaló. Y agregó: “Se improvisa. La sociedad crece, las sociedades se expanden, los problemas del agua son ignorados pero empeoran”.
Adler indicó que esta falta de abordaje integral agrava la situación con el paso del tiempo y también comparó el presente con etapas anteriores. “Tucumán, en otra época, tuvo gobernantes con una visión de futuro, ahora los gobiernos priorizan otras cosas como el rédito electoral. Mientras no salgamos de ese círculo vicioso, veo difíciles las soluciones”, lanzó.
”Una provincia pobre”
Además, subrayó la magnitud de las inversiones requeridas. “Las inversiones necesarias para las obras hídricas son tan grandes que es un tema complejo y esta es una provincia pobre”, indicó.
Adler también hizo referencia a la situación actual del financiamiento. “La mayoría de las obras que se hicieron en Tucumán fueron gracias a fondos nacionales que ahora desaparecieron”, afirmó. Y añadió: “Eso quiere decir que la provincia tiene que hacer las obras con sus propios recursos y para ello tiene que generar una economía sana, con riquezas y que esa riqueza genere contribuciones impositivas”. Es un círculo que abarca la planificación, fijar prioridades y conseguir el financiamiento para las obras”, concluyó. Y advirtió: “Tucumán está lleno de lugares con problemas y se requieren inversiones muy grandes”.
Ordenar la planificación
Hacia el final de la entrevista, el especialista planteó la necesidad de cambios institucionales para abordar la problemática de manera integral. “Lo mínimo que yo pretendo es promover la creación de una autoridad única del agua”, expresó, y aclaró el origen de la propuesta: “Esta no es una idea mía sino de los primeros años de gobierno de Néstor Kirchner cuando desde la secretaría de Recursos Hídricos de la Nación hubo un proceso de discusión de políticas hídricas en todas las provincias”. Según explicó, ese organismo debería ordenar la planificación del sector. “Esta autoridad lo que debe hacer es tener una planificación unificada de los problemas hídricos y generar políticas integrales”, indicó. Además, precisó el esquema de funcionamiento: “Después, la ejecución de cada una de las ramas de la explotación del agua puede seguir en las instituciones actuales como brazos ejecutores”.
“Debe ser un organismo jerarquizado, de primer nivel porque la planificación de un futuro estratégico de una provincia no puede manejarse con las pautas clásicas de la administración pública”, concluyó.