Debate en Panorama Tucumano: “La provincia necesita una autoridad única del agua”

Ordenar la planificación

Hacia el final de la entrevista, el especialista planteó la necesidad de cambios institucionales para abordar la problemática de manera integral. “Lo mínimo que yo pretendo es promover la creación de una autoridad única del agua”, expresó, y aclaró el origen de la propuesta: “Esta no es una idea mía sino de los primeros años de gobierno de Néstor Kirchner cuando desde la secretaría de Recursos Hídricos de la Nación hubo un proceso de discusión de políticas hídricas en todas las provincias”. Según explicó, ese organismo debería ordenar la planificación del sector. “Esta autoridad lo que debe hacer es tener una planificación unificada de los problemas hídricos y generar políticas integrales”, indicó. Además, precisó el esquema de funcionamiento: “Después, la ejecución de cada una de las ramas de la explotación del agua puede seguir en las instituciones actuales como brazos ejecutores”.