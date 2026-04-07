El emotivo gesto de Darío Sand con un pequeño hincha de San Martín en la Copa Argentina

Mientras desde la platea pedían una prenda, Darío Sand miró hacia ese sector, se sacó el short y lo arrojó. La ropa cayó justo donde estaba el pequeño, que logró agarrarla y quedó desbordado por la emoción. “Nunca me imaginé que me iba a tirar el pantalón, estoy muy contento”, contó Jonás en diálogo con LA GACETA, todavía con la sorpresa fresca. En ese sentido, al ser consultado qué destino tendría ese regalo, dejó en claro que no es una prenda más. “No lo voy a usar para jugar. Lo voy a guardar en un cuadro”, dijo, orgulloso, como si ya supiera que acababa de quedarse con un recuerdo para toda la vida.