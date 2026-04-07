San Martín avanzó en la Copa Argentina: lo que la clasificación por penales no alcanzó a maquillar

El déficit de este San Martín alternativo radicó en la toma de decisiones. En los metros finales, allí donde se ganan los partidos y se justifica el dominio, el equipo fue lento de mente y de piernas y demasiado previsible. Cada vez que logró progresar, la jugada se diluyó por un pase mal entregado, un centro sin destino o la famosa “una de más”. Esa falta de “punch” y de velocidad para lastimar a una defensa que por momentos ofrecía espacios, es lo que sigue desvelando a todos en Bolívar y Pellegrini.