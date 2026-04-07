Esta noche, en "Panorama Tucumano": lluvias e inundaciones en el área metropolitana, ¿un estigma insuperable?

Resumen para apurados
- "Panorama Tucumano" analiza esta noche por LA GACETA Play el trágico temporal en Tucumán que dejó tres muertos, buscando respuestas técnicas ante las inundaciones extremas.
- El programa contará con el ingeniero Franklin Adler para explicar lluvias récord de 200 mm. Incluirá editoriales políticos y debates sobre la gestión de la emergencia hídrica local.
- El encuentro busca debatir si las inundaciones son un estigma inevitable. Se evaluarán medidas técnicas y responsabilidades políticas ante el impacto de fenómenos climáticos extremos.
Esta noche en Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play con la conducción de Federico van Mameren, abordaremos el fuerte temporal que azotó a la provincia durante el fin de semana y que dejó un saldo trágico de tres víctimas fatales.
Las lluvias alcanzaron niveles excepcionales, con registros superiores a los 200 milímetros en pocas horas, superando ampliamente los promedios históricos y generando una situación de emergencia en gran parte del territorio tucumano.
Para analizar en profundidad este escenario, contaremos con la palabra de Franklin Adler, ingeniero civil hidráulico y especialista en la problemática hídrica de Tucumán y el país, quien aportará su mirada técnica sobre las causas, consecuencias y posibles medidas frente a este tipo de fenómenos extremos.
Antes, al inicio del programa, Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los stickers de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.
En el segmento “Punto y Aparte”, un espacio de análisis con periodistas de la redacción, participarán Indalecio Sánchez y Marcelo Aguaysol, quienes abordarán los temas más resonantes de la semana, con datos, claves e intercambios que buscan abrir el debate sobre la agenda pública.
Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).