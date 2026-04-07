Yerba Buena: concejales de La Libertad Avanza impulsan el fin del cobro de tasas municipales en la boleta de la luz

Entre los fundamentos, señalan que la inclusión de estos cargos podría contradecir normativas nacionales, como la Resolución 267/24 de la Secretaría de Industria y Comercio, que prohíbe incorporar conceptos ajenos al servicio contratado en las facturas. También citan la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y el artículo 42 de la Constitución Nacional, que garantizan el derecho a una información clara, trato digno y libertad de elección.