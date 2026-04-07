Yerba Buena: concejales de La Libertad Avanza impulsan el fin del cobro de tasas municipales en la boleta de la luz

Resumen para apurados
- Concejales de LLA en Yerba Buena presentaron proyectos para prohibir el cobro de tasas municipales en las facturas de luz de EDET, buscando mayor transparencia en la recaudación.
- La medida responde a una resolución nacional y busca separar tributos de servicios esenciales. Propone crear una Boleta Única Municipal digital para gestionar pagos y reclamos.
- El cambio evitaría cortes de servicios por deudas municipales y modernizaría el sistema fiscal local. Se espera que el debate comience pronto en comisiones del Concejo Deliberante.
El interbloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de Yerba Buena, integrado por los concejales Álvaro Apud y Mercedes Moraiz, presentó dos proyectos de ordenanza que buscan modificar el esquema de cobro de tributos municipales en esa jurisdicción.
Las iniciativas apuntan principalmente a terminar con la inclusión de tasas municipales dentro de la factura de la empresa de energía EDET SA y avanzar hacia un sistema más transparente y autónomo de recaudación.
El primer proyecto propone prohibir el cobro de tasas, contribuciones o cualquier tributo municipal a través de facturas de servicios públicos esenciales, como la energía eléctrica, el agua o el gas.
Actualmente, en las boletas de EDET se incluyen conceptos vinculados a ordenanzas municipales -como la 926/98 y la 2141/18- que impactan directamente en el monto final que pagan los vecinos. Según argumentan los concejales, esta práctica se consolidó con el tiempo y terminó generando distorsiones en el sistema tributario local.
Entre los fundamentos, señalan que la inclusión de estos cargos podría contradecir normativas nacionales, como la Resolución 267/24 de la Secretaría de Industria y Comercio, que prohíbe incorporar conceptos ajenos al servicio contratado en las facturas. También citan la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y el artículo 42 de la Constitución Nacional, que garantizan el derecho a una información clara, trato digno y libertad de elección.
En ese sentido, advierten que el actual mecanismo “condiciona el acceso a servicios esenciales al pago de tributos municipales”, lo que consideran una práctica coercitiva que vulnera derechos básicos.
El proyecto establece que la recaudación deberá realizarse exclusivamente a través de los canales habilitados por la Oficina de Rentas del municipio y propone derogar las ordenanzas vigentes que habilitan este sistema. Además, fija un plazo de 180 días para su implementación y dispone campañas de información pública para los contribuyentes.
"Boleta Única Municipal"
El segundo proyecto complementa la iniciativa anterior con la creación de la “Boleta Única Municipal”, un instrumento que concentrará todas las obligaciones tributarias locales en un único documento claro y detallado.
De acuerdo con el texto, esta boleta permitirá identificar con precisión cada tasa, su concepto, destino y período correspondiente, garantizando mayor transparencia en la relación entre el municipio y los contribuyentes.
Asimismo, se propone la implementación de un sistema digital en el sitio web oficial del municipio para la consulta, liquidación y pago de tributos, con acceso personalizado para cada usuario.
El proyecto también contempla la posibilidad de establecer incentivos por pago anticipado y la creación de un համակարգ administrativo de reclamos, que obligará al municipio a responder en un plazo máximo de 15 días hábiles.
"Hacia un sistema más transparente"
En el bloque de La Libertad Avanza sostienen que ambas iniciativas buscan modernizar el sistema tributario municipal, eliminar mecanismos de cobro considerados “coercitivos” y fortalecer la transparencia.
En esa línea, remarcan que separar el pago de tasas municipales de los servicios esenciales permitirá a los vecinos ejercer un mayor control sobre sus obligaciones fiscales, evitando que el incumplimiento derive en sanciones indirectas como el corte de suministros básicos.
Los proyectos ya fueron ingresados al Concejo Deliberante y se espera que comiencen a ser debatidos en comisión en las próximas semanas.