El alto precio por cuidar la piel con esperma de salmón o excremento de pájaros es por el proceso de purificación

En Nueva York, un facial de 60 minutos cuesta alrededor de 180 a 210 dólares; en Londres se consigue por unas 180 libras. El tratamiento con excremento de pájaro tiene una base científica: la materia fecal es rica en guanina, un aminoácido que le da a la piel un brillo perlado natural; tiene urea que ayuda a retener la humedad en la dermis y enzimas proteolíticas que son exfoliantes naturales que descomponen las células muertas sin irritar tanto como un ácido químico. Para evitar enfermedades -aunque el bolsillo “sufra” un poco más- las aves son alimentadas con una dieta especial de semillas orgánicas y sus desechos son tratados con luz ultravioleta.