Berarducci, sobre las políticas del agua: “Si seguimos con los mismos jugadores, se repite lo mismo”

El legislador Walter Berarducci volvió a poner en agenda la necesidad de una política hídrica integral y de largo plazo. “Si seguimos con los mismos jugadores y la misma metodología, vamos a seguir teniendo los mismos problemas”, advirtió en diálogo con LA GACETA, al tiempo que confirmó que habrá una reunión en la Legislatura para comenzar a unificar criterios entre los distintos proyectos presentados.