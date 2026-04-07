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Berarducci, sobre las políticas del agua: “Si seguimos con los mismos jugadores, se repite lo mismo”

El legislador confirmó una reunión en la Legislatura para avanzar en proyectos; cuestionó décadas de “desidia y falta de planificación” en Tucumán.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El legislador Walter Berarducci anunció una reunión en la Legislatura de Tucumán para consensuar una política hídrica integral y superar décadas de falta de planificación estatal.
  • Tras años de desidia, se busca crear una comisión con expertos y universidades para diagnosticar cuencas y pasar de la asistencia ante emergencias al desarrollo estructural.
  • La iniciativa apunta a tratar el agua como un recurso geopolítico clave, impulsando obras de gran escala y financiamiento que resuelvan problemas históricos de la provincia.
Resumen generado con IA

El legislador Walter Berarducci volvió a poner en agenda la necesidad de una política hídrica integral y de largo plazo. “Si seguimos con los mismos jugadores y la misma metodología, vamos a seguir teniendo los mismos problemas”, advirtió en diálogo con LA GACETA, al tiempo que confirmó que habrá una reunión en la Legislatura para comenzar a unificar criterios entre los distintos proyectos presentados.

Berarducci señaló que fue convocado a un encuentro en Presidencia de la Cámara, impulsado por el vicegobernador Miguel Acevedo, con el objetivo de “consensuar y diagramar” iniciativas vinculadas al manejo del agua. En ese sentido, destacó que ya existen antecedentes técnicos: “Hubo una comisión especial de planificación hídrica que realizó diagnósticos sobre todas las cuencas de la provincia, con análisis y posibles soluciones”.

Para el legislador, el desafío es dejar de lado la reacción ante la emergencia y avanzar hacia una estrategia estructural. “No se trata solo de mitigar inundaciones, sino de pensar en la defensa, la reserva y el aprovechamiento de un recurso estratégico para el desarrollo”, planteó.

En un tono crítico, Berarducci apuntó contra lo que definió como “40 años de desidia, falta de inversión y ausencia de planificación”, y cuestionó a gestiones anteriores. “Los responsables tienen nombre y apellido. Se ha sostenido una matriz de asistencialismo y de no abordar los problemas de fondo”, sostuvo.

El parlamentario insistió en que el agua debe ser entendida como un recurso clave en términos geopolíticos y productivos. “En el mundo se disputan recursos como el petróleo, el gas o el litio. El agua también lo es, y Tucumán la genera, pero no la desarrolla ni la aprovecha. Hoy estamos rogando que no llueva”, graficó.

Walter Berarducci Walter Berarducci

En cuanto a su propuesta, explicó que contempla la creación de una comisión de estudio integrada por representantes políticos, universidades y especialistas. “Hay que convocar a quienes saben, hacer un diagnóstico serio y proyectar soluciones a corto, mediano y largo plazo”, indicó.

Además, defendió la posibilidad de impulsar obras de gran escala, como diques, mediante financiamiento específico: “Son proyectos que llevan años y requieren planificación plurianual. Desde la Legislatura debemos dar herramientas si hay un destino claro para resolver problemas históricos”.

Finalmente, Berarducci remarcó la necesidad de un acuerdo amplio para avanzar en una política sostenida en el tiempo. “La ciudadanía ya no nos da margen para seguir en discusiones menores. Hay que sentarse, convocar a todos los sectores y definir cómo se van a usar los recursos para transformar esta realidad”, concluyó.

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