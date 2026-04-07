"Alquimizar la energía": solo 10 minutos de esta actividad pueden cambiar por completo tu día

Las afirmaciones de que la felicidad aparece en las formas sencillas parece encontrar su sustento en la ciencia. No son cinco minutos de scrolleo por las redes sociales, ni una salida al restaurante más caro lo que puede mejorar nuestro humor. El bienestar emocional puede estar a solo unos pasos de distancia. Así lo afirmó la psicóloga de Chicago, Jenny Martin, a la revista Time, quien entre las sesiones con sus pacientes y la crianza de sus hijos, descubrió el poder de las "caminatas de pensamiento", algo que también ratificó la ciencia. No se trata de hacer gimnasia, sino de darle al cerebro el espacio necesario para que las ideas simplemente aparezcan.