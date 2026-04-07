"Alquimizar la energía": solo 10 minutos de esta actividad pueden cambiar por completo tu día

Resumen para apurados
- La psicóloga Jenny Martin y estudios científicos proponen realizar 'caminatas de pensamiento' de 10 minutos sin tecnología para mejorar el ánimo y la creatividad diariamente.
- Esta rutina busca desconectar de pantallas y procesar ideas en silencio. La ciencia respalda que caminar aumenta el flujo sanguíneo y reduce significativamente el riesgo cardíaco.
- Considerada una 'vitamina' no negociable, esta práctica impulsa un cambio hacia el bienestar emocional accesible, transformando la salud mental con un mínimo esfuerzo cotidiano.
Las afirmaciones de que la felicidad aparece en las formas sencillas parece encontrar su sustento en la ciencia. No son cinco minutos de scrolleo por las redes sociales, ni una salida al restaurante más caro lo que puede mejorar nuestro humor. El bienestar emocional puede estar a solo unos pasos de distancia. Así lo afirmó la psicóloga de Chicago, Jenny Martin, a la revista Time, quien entre las sesiones con sus pacientes y la crianza de sus hijos, descubrió el poder de las "caminatas de pensamiento", algo que también ratificó la ciencia. No se trata de hacer gimnasia, sino de darle al cerebro el espacio necesario para que las ideas simplemente aparezcan.
Martin describe cómo un breve descanso activo de apenas diez minutos es suficiente para potenciar la creatividad y limpiar la mente. Para la experta, este tiempo es una unidad "sorprendentemente honesta", ya que es lo suficientemente largo para que un pensamiento tome forma y lo suficientemente corto como para no tener excusas.
Un reseteo mental necesario
A diferencia de las caminatas tradicionales donde solemos ir escuchando un podcast o música, la clave aquí es el desconexión tecnológica. Al eliminar los estímulos externos, permitimos que el cerebro procese la información y reflexione con libertad. "Dejo que mi cuerpo recuerde que puede funcionar sin pantallas, sin entradas pasivas", explica la experta sobre su rutina diaria.
La especialista asegura que los beneficios son casi inmediatos y se sienten en el estado de ánimo. Al respecto señala: "Hay una elevación instantánea del humor. Noto un aumento en mi energía, una mejora en mi perspectiva, optimismo y flotabilidad". Es un ritual que, según ella, ayuda a "alquimizar la energía" absorbida durante el estrés del día.
Ciencia detrás del movimiento
La ciencia respalda esta sensación de bienestar. Incluso los trayectos cortos aumentan el flujo sanguíneo al cerebro y estimulan la liberación de neurotransmisores como las endorfinas y la dopamina. Pero los beneficios no son solo emocionales; un metaanálisis de 17 estudios reveló que aumentar apenas 500 pasos al día se asocia con una reducción del 7% en la mortalidad cardiovascular.
Para las mujeres, especialmente a partir de la mediana edad, este hábito es crucial para la movilidad a largo plazo. Milica McDowell, fisioterapeuta y autora, destaca la importancia de fortalecer huesos y músculos mediante actividades de carga de peso como caminar. "Caminar es una de las medicinas menos prescritas del siglo XXI", afirma McDowell, sugiriendo que debemos ver a la caminata como una "vitamina" diaria no negociable.
Cómo empezar a caminar a solas
Estar a solas con los propios pensamientos puede resultar incómodo al principio. Estamos tan acostumbrados al ruido constante de las redes sociales que el silencio asusta. Sin embargo, no hay que forzar grandes revelaciones ni soluciones mágicas desde el primer paso. La idea es, simplemente, habilitar un espacio de quietud.
La recomendación de los especialistas es abordar el paseo con curiosidad, como si estuviéramos conociendo a un nuevo amigo. "No hay una forma correcta de hacerlo", dice Martin, quien concluye que el objetivo final es crear un pequeño margen en la agenda para encontrarse con uno mismo. Con diez minutos y un par de zapatillas, el cambio ya está en marcha.