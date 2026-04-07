Secciones
SociedadSalud

"Alquimizar la energía": solo 10 minutos de esta actividad pueden cambiar por completo tu día

Psicólogos y científicos afirmaron que esta rutina puede generar cambios en tu ánimo al instante.

La ciencia dejó en claro que hay una manera más sencilla de sentirse mejor. La ciencia dejó en claro que hay una manera más sencilla de sentirse mejor. (Imagen web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La psicóloga Jenny Martin y estudios científicos proponen realizar 'caminatas de pensamiento' de 10 minutos sin tecnología para mejorar el ánimo y la creatividad diariamente.
  • Esta rutina busca desconectar de pantallas y procesar ideas en silencio. La ciencia respalda que caminar aumenta el flujo sanguíneo y reduce significativamente el riesgo cardíaco.
  • Considerada una 'vitamina' no negociable, esta práctica impulsa un cambio hacia el bienestar emocional accesible, transformando la salud mental con un mínimo esfuerzo cotidiano.
Resumen generado con IA

Las afirmaciones de que la felicidad aparece en las formas sencillas parece encontrar su sustento en la ciencia. No son cinco minutos de scrolleo por las redes sociales, ni una salida al restaurante más caro lo que puede mejorar nuestro humor. El bienestar emocional puede estar a solo unos pasos de distancia. Así lo afirmó la psicóloga de Chicago, Jenny Martin, a la revista Time, quien entre las sesiones con sus pacientes y la crianza de sus hijos, descubrió el poder de las "caminatas de pensamiento", algo que también ratificó la ciencia. No se trata de hacer gimnasia, sino de darle al cerebro el espacio necesario para que las ideas simplemente aparezcan.

Rutina en la oficina: los ejercicios "invisibles" para ganar fuerza cuando falta tiempo

Rutina en la oficina: los ejercicios invisibles para ganar fuerza cuando falta tiempo

Martin describe cómo un breve descanso activo de apenas diez minutos es suficiente para potenciar la creatividad y limpiar la mente. Para la experta, este tiempo es una unidad "sorprendentemente honesta", ya que es lo suficientemente largo para que un pensamiento tome forma y lo suficientemente corto como para no tener excusas.

Un reseteo mental necesario

A diferencia de las caminatas tradicionales donde solemos ir escuchando un podcast o música, la clave aquí es el desconexión tecnológica. Al eliminar los estímulos externos, permitimos que el cerebro procese la información y reflexione con libertad. "Dejo que mi cuerpo recuerde que puede funcionar sin pantallas, sin entradas pasivas", explica la experta sobre su rutina diaria.

La especialista asegura que los beneficios son casi inmediatos y se sienten en el estado de ánimo. Al respecto señala: "Hay una elevación instantánea del humor. Noto un aumento en mi energía, una mejora en mi perspectiva, optimismo y flotabilidad". Es un ritual que, según ella, ayuda a "alquimizar la energía" absorbida durante el estrés del día.

Ciencia detrás del movimiento

La ciencia respalda esta sensación de bienestar. Incluso los trayectos cortos aumentan el flujo sanguíneo al cerebro y estimulan la liberación de neurotransmisores como las endorfinas y la dopamina. Pero los beneficios no son solo emocionales; un metaanálisis de 17 estudios reveló que aumentar apenas 500 pasos al día se asocia con una reducción del 7% en la mortalidad cardiovascular.

Para las mujeres, especialmente a partir de la mediana edad, este hábito es crucial para la movilidad a largo plazo. Milica McDowell, fisioterapeuta y autora, destaca la importancia de fortalecer huesos y músculos mediante actividades de carga de peso como caminar. "Caminar es una de las medicinas menos prescritas del siglo XXI", afirma McDowell, sugiriendo que debemos ver a la caminata como una "vitamina" diaria no negociable.

Cómo empezar a caminar a solas

Estar a solas con los propios pensamientos puede resultar incómodo al principio. Estamos tan acostumbrados al ruido constante de las redes sociales que el silencio asusta. Sin embargo, no hay que forzar grandes revelaciones ni soluciones mágicas desde el primer paso. La idea es, simplemente, habilitar un espacio de quietud.

La recomendación de los especialistas es abordar el paseo con curiosidad, como si estuviéramos conociendo a un nuevo amigo. "No hay una forma correcta de hacerlo", dice Martin, quien concluye que el objetivo final es crear un pequeño margen en la agenda para encontrarse con uno mismo. Con diez minutos y un par de zapatillas, el cambio ya está en marcha.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tragedia por el temporal: del salón de fiestas al canal, el recorrido que investiga la Justicia
1

Tragedia por el temporal: del salón de fiestas al canal, el recorrido que investiga la Justicia

Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte
2

Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte

Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”
3

Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”

Ciclogénesis y alertas naranja y amarilla: vientos, tormentas, lluvias abundantes y granizo amenazan a seis provincias
4

Ciclogénesis y alertas naranja y amarilla: vientos, tormentas, lluvias abundantes y granizo amenazan a seis provincias

Créditos, “operetas” y el lodo de siempre que inunda Tucumán
5

Créditos, “operetas” y el lodo de siempre que inunda Tucumán

Confirmaron que el “Pablo Escobar de Brasil” era la pareja de Érika
6

Confirmaron que el “Pablo Escobar de Brasil” era la pareja de Érika

Más Noticias
Está cortado el tránsito en Mendoza y Virgen de la Merced por caída de mampostería de un edificio

Está cortado el tránsito en Mendoza y Virgen de la Merced por caída de mampostería de un edificio

Horóscopo chino: los signos que deberán controlar los impulsos y adpatarse, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán controlar los impulsos y adpatarse, según Ludovica Squirru

Ciclogénesis y alertas naranja y amarilla: vientos, tormentas, lluvias abundantes y granizo amenazan a seis provincias

Ciclogénesis y alertas naranja y amarilla: vientos, tormentas, lluvias abundantes y granizo amenazan a seis provincias

Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”

Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”

Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte

Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte

Vecinos de Barrio Norte, preocupados por un poste de luz en malas condiciones

Vecinos de Barrio Norte, preocupados por un poste de luz en malas condiciones

No avanzar, no confiarse: claves para actuar en plena tormenta

No avanzar, no confiarse: claves para actuar en plena tormenta

Carlos Kirschbaum promovió una ciencia al servicio del desarrollo humano

Carlos Kirschbaum promovió una ciencia al servicio del desarrollo humano

Comentarios