Hizo inferiores en San Lorenzo, fue campeón con Jorge Newbery y hoy pelea contra las inundaciones en Aguilares

El agua llegó sin aviso. Como tantas otras veces. En menos de una hora, el nivel subió hasta el pecho y arrasó con todo lo que encontró a su paso. No hubo tiempo para pensar, para rescatar, para anticipar. Solo quedó resistir. Para Pablo Pacheco, volante creativo de Jorge Newbery, la escena ya no es nueva, pero esta vez fue distinta. Más fuerte, más cruda, más difícil de asimilar. “Fue la peor de todas”, dice. Y no exagera. En lo que va del año ya sufrió seis inundaciones en su casa del departamento Río Chico, en el barrio Santa Rosa, pasando la fábrica Topper de Aguilares. Pero ninguna como esta. Ninguna tan repentina. Ninguna tan devastadora.