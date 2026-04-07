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Monotributo 2026: estas son las 44 obras sociales habilitadas oficialmente

El registro oficial dispone de 44 entidades de salud habilitadas para recibir a trabajadores independientes inscriptos.

Monotributo 2026: estas son las 44 obras sociales habilitadas oficialmente Monotributo
Por Virginia Daniela Gómez Hace 7 Min

Resumen para apurados

  • La Superintendencia de Servicios de Salud oficializó en abril de 2026 el padrón de 44 obras sociales habilitadas para brindar cobertura médica a monotributistas en toda la Argentina.
  • El listado surge tras una actualización del registro nacional que integra mutuales y entidades sindicales bajo control estatal para organizar la atención de trabajadores autónomos.
  • La medida busca garantizar previsibilidad en el sistema de salud, asegurando que los trabajadores del régimen simplificado cuenten con opciones prestacionales vigentes y efectivas.
Resumen generado con IA

La Superintendencia de Servicios de Salud presentó el padrón actualizado de abril 2026 respecto a las obras sociales aptas para la afiliación de monotributistas. Actualmente, el registro oficial dispone de 44 entidades habilitadas para recibir a trabajadores independientes inscriptos en el régimen simplificado, asegurando opciones vigentes de cobertura médica.

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Este listado incluye una variedad de obras sociales sindicales, mutuales y administradoras de servicios de salud integradas al sistema oficial. Tales instituciones forman parte de la estructura organizada por el Gobierno nacional con el propósito de regular y garantizar la prestación de servicios sanitarios a quienes tributan bajo esta categoría laboral.

Cuáles son las 44 obras sociales habilitadas para monotributistas en abril 2026

El listado oficial de abril 2026 publicado por la Superintendencia de Servicios de Salud, y replicado en un artículo del portal iProfesional, incluye las siguientes entidades:

  • Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina
  • Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina
  • Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina
  • Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote
  • Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  • Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual
  • Obra Social de la Prevención y la Salud
  • Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos
  • Obra Social de Operadores Cinematográficos
  • Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros
  • Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina
  • Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero
  • Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión
  • Obra Social de Músicos
  • Obra Social de Comisarios Navales
  • Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires
  • Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata
  • Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba
  • Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina
  • Obra Social de Serenos de Buques
  • Obra Social del Personal de la Actividad del Turf
  • Obra Social de Vareadores
  • Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR)
  • Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio
  • Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.
  • Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal
  • Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina
  • Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines
  • Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina
  • Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos
  • Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera
  • Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción
  • Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias
  • Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas
  • Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina
  • Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)
  • Obra Social de Dirección (OSDO)
  • Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada
  • Mutual Médica Concordia
  • Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria
  • MET–Córdoba S.A.
  • Asociación Mutual del Control Integral
  • Administración Recursos para Salud S.A.
  • Amsterdam Salud S.A.

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