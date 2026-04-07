Monotributo 2026: estas son las 44 obras sociales habilitadas oficialmente

Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual Obra Social de la Prevención y la Salud Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos Obra Social de Operadores Cinematográficos Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión Obra Social de Músicos Obra Social de Comisarios Navales Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Obra Social de Serenos de Buques Obra Social del Personal de la Actividad del Turf Obra Social de Vareadores Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR) Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C. Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE) Obra Social de Dirección (OSDO) Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada Mutual Médica Concordia Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria MET–Córdoba S.A. Asociación Mutual del Control Integral Administración Recursos para Salud S.A. Amsterdam Salud S.A.