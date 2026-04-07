Monotributo 2026: estas son las 44 obras sociales habilitadas oficialmente

La Superintendencia de Servicios de Salud presentó el padrón actualizado de abril 2026 respecto a las obras sociales aptas para la afiliación de monotributistas. Actualmente, el registro oficial dispone de 44 entidades habilitadas para recibir a trabajadores independientes inscriptos en el régimen simplificado, asegurando opciones vigentes de cobertura médica.
Este listado incluye una variedad de obras sociales sindicales, mutuales y administradoras de servicios de salud integradas al sistema oficial. Tales instituciones forman parte de la estructura organizada por el Gobierno nacional con el propósito de regular y garantizar la prestación de servicios sanitarios a quienes tributan bajo esta categoría laboral.
Cuáles son las 44 obras sociales habilitadas para monotributistas en abril 2026
El listado oficial de abril 2026 publicado por la Superintendencia de Servicios de Salud, y replicado en un artículo del portal iProfesional, incluye las siguientes entidades:
Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República ArgentinaObra Social Profesionales del Turf de la República ArgentinaObra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República ArgentinaObra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico GroteObra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos AiresObra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría MutualObra Social de la Prevención y la SaludObra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y AnexosObra Social de Operadores CinematográficosObra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y PorcelanerosObra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República ArgentinaObra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del EsteroObra Social de Maquinistas de Teatro y TelevisiónObra Social de MúsicosObra Social de Comisarios NavalesObra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos AiresObra Social del Personal de Prensa de Mar del PlataObra Social de Empleados de Prensa de CórdobaObra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República ArgentinaObra Social de Serenos de BuquesObra Social del Personal de la Actividad del TurfObra Social de VareadoresObra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR)Obra Social del Personal de la Industria del VidrioObra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.Obra Social de Peones de Taxis de la Capital FederalObra Social de Vendedores Ambulantes de la República ArgentinaObra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y AfinesObra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República ArgentinaObra Social de Farmacéuticos y BioquímicosObra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y MalteraObra Social del Personal Directivo de la Industria de la ConstrucciónObra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades EmpresariasObra Social de Empresarios, Profesionales y MonotributistasObra Social Mutualidad Industrial Textil ArgentinaObra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)Obra Social de Dirección (OSDO)Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial PrivadaMutual Médica ConcordiaAsociación Mutual de Participantes de Economía SolidariaMET–Córdoba S.A.Asociación Mutual del Control IntegralAdministración Recursos para Salud S.A.Amsterdam Salud S.A.