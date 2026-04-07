Se agotó la preventa: Colapinto acelera en Buenos Aires y desata furor por el show de Fórmula 1

El evento se desarrollará en un circuito callejero de dos kilómetros en la zona de Palermo, que conectará la Avenida del Libertador con la Avenida Sarmiento. Allí, el piloto manejará un Alpine E20 con motor Renault V8, en lo que será un hecho histórico: el regreso de un auto de Fórmula 1 a las calles porteñas después de 14 años.