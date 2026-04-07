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Se agotó la preventa: Colapinto acelera en Buenos Aires y desata furor por el show de Fórmula 1

El piloto argentino manejará un Alpine en un circuito callejero en Palermo el 26 de abril; la venta general comienza este martes y se espera una convocatoria masiva.

Franco Colapinto hará una exhibición en Buenos Aires. Franco Colapinto hará una exhibición en Buenos Aires.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto protagonizará un road show de Fórmula 1 el 26 de abril en Palermo, Buenos Aires, tras agotarse la preventa de entradas por el gran interés del público nacional.
  • El piloto manejará un Alpine E20 en un circuito de dos kilómetros. El evento marca el regreso de un monoplaza a las calles porteñas tras 14 años, con entradas desde los $80.000.
  • Este espectáculo consolida el fenómeno Colapinto en el deporte argentino y reafirma la pasión local por la F1, proyectando un impacto masivo y nuevos hitos para el automovilismo.
Resumen generado con IA

La expectativa por Franco Colapinto sigue en crecimiento y tendrá un nuevo punto alto el próximo 26 de abril, cuando protagonice un road show en la Ciudad de Buenos Aires con un monoplaza de Fórmula 1.

El evento se desarrollará en un circuito callejero de dos kilómetros en la zona de Palermo, que conectará la Avenida del Libertador con la Avenida Sarmiento. Allí, el piloto manejará un Alpine E20 con motor Renault V8, en lo que será un hecho histórico: el regreso de un auto de Fórmula 1 a las calles porteñas después de 14 años.

El interés del público ya quedó reflejado en la venta de entradas. La preventa exclusiva se agotó en menos de una hora, lo que anticipa una convocatoria masiva para el espectáculo. La venta general comenzará este martes 7 a las 16 a través de la plataforma oficial.

Los precios van desde los $80.000 para ubicaciones de pie en tribunas sobre la calle Sarmiento, hasta $180.000 para sectores con asientos y mejor visibilidad. De todos modos, también habrá espacios gratuitos en los alrededores del circuito, aunque sin los beneficios de las zonas pagas, que incluyen acceso a sectores especiales.

El show no sólo marca un hito para el automovilismo argentino, sino que también confirma el fenómeno que genera Colapinto, quien continúa consolidándose como una de las grandes atracciones del deporte nacional.

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