Sebastián Báez busca la hazaña frente a Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Montecarlo

El Masters 1000 de Montecarlo sube la apuesta para la legión argentina. Tras un lunes de festejos, este martes el "Principado" será testigo del desafío más exigente de la temporada para Sebastián Báez, quien se verá las caras ante el español Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo y defensor del título. Además, la jornada marcará el estreno de Tomás Etcheverry frente al experimentado búlgaro Grigor Dimitrov. Ambos duelos podrán verse a través de la señal de ESPN Premium.