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Sebastián Báez busca la hazaña frente a Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Montecarlo

Este martes desde no antes de las 8.20, el bonaerense enfrenta al número uno del mundo y defensor del título. La jornada argentina se completa con el debut de Tomás Etcheverry frente a Grigor Dimitrov.

PRUEBA COMPLICADA. Sebastián Báez intentará dar el golpe frente al español Carlos Alcaraz, en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo. Aunque se espera una superioridad lógica del número uno del mundo, el argentino promete dar batalla en su superficie predilecta. PRUEBA COMPLICADA. Sebastián Báez intentará dar el golpe frente al español Carlos Alcaraz, en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo. Aunque se espera una superioridad lógica del número uno del mundo, el argentino promete dar batalla en su superficie predilecta.
Hace 1 Hs

El Masters 1000 de Montecarlo sube la apuesta para la legión argentina. Tras un lunes de festejos, este martes el "Principado" será testigo del desafío más exigente de la temporada para Sebastián Báez, quien se verá las caras ante el español Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo y defensor del título. Además, la jornada marcará el estreno de Tomás Etcheverry frente al experimentado búlgaro Grigor Dimitrov. Ambos duelos podrán verse a través de la señal de ESPN Premium.

Báez (65°) llega con el envión anímico de haber quebrado su maleficio en las canchas monegascas. Luego de cinco intentos fallidos, el bonaerense logró su primera victoria en el cuadro principal al superar al histórico Stan Wawrinka por un doble 7-5. Ese triunfo no sólo le permitió sepultar las despedidas prematuras en Miami y Bucarest, sino que le dio el pasaporte para medir fuerzas ante el máximo favorito al trono.

El historial y el escenario

El duelo entre Báez y Alcaraz está programado para el tercer turno del Court Rainier III, no antes de las 8.20. Será el cuarto enfrentamiento entre ambos en el circuito ATP, aunque con una particularidad: es el primero sobre polvo de ladrillo. El español se impuso en los tres cruces previos (Next Gen 2021, US Open 2022 y Tokio 2025), todos disputados sobre superficie dura.

Para Alcaraz, el partido representa la oportunidad de redimirse tras una opaca actuación en el Miami Open. Para el argentino, la chance de dar el golpe ante un rival que, a priori, no parece tener fisuras en su juego, pero que deberá revalidar su condición de "rey" de la arcilla ante un especialista en la materia.

Etcheverry pone primera

En el inicio de la jornada, Etcheverry (30°) hará su presentación en el Court des Princes desde las 6. El platense, que atraviesa un gran presente tras coronarse en el ATP 500 de Río de Janeiro, tendrá una parada difícil ante Grigor Dimitrov.

El búlgaro, ex número 3 del mundo, llega con la necesidad de recuperarse tras una caída temprana en Miami. Si bien Dimitrov prefiere las pistas rápidas, su amplia gama de recursos técnicos lo convierte en un adversario peligroso sobre cualquier terreno. Etcheverry, consolidado dentro del Top 40, buscará imponer su potencia física para avanzar en un cuadro que reparte más de 6 millones de euros en premios.

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