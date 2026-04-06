Recompensa de $10 millones por datos ciertos del prófugo salteño Jonatan Jordan Peloc

La fuga de la Alcaidía General de la ciudad de Salta, se produjo el pasado sábado 4 de abril y, desde entonces, no se tienen datos sobre el paradero del acusado, quien estaba detenido con prisión preventivva por una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, ocurrido el 15 de noviembre de 2024 en barrio Alta Tensión de la ciudad de Salta.