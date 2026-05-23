La psicología detrás del humor en la vejez: por qué los adultos mayores usan la risa como herramienta para sobrellevar el dolor

“Si no me riera, lloraría: un estudio cualitativo sobre las experiencias de humor en los adultos mayores: asociaciones con el género y el bienestar", se titula la investigación realizada por un equipo de la Facultad de Psicología de la Universidad de Aberystwyth. Los hallazgos de la institución galesa muestra la importancia que tiene que los adultos mayores interactúen con el humor. El trabajo parte de una idea clave: el humor no es una sola cosa.