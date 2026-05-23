SociedadSalud

La psicología detrás del humor en la vejez: por qué los adultos mayores usan la risa como herramienta para sobrellevar el dolor

El estudio cualitativo identificó seis grandes temas, desde la frecuencia hasta los efectos negativos.

PERCEPCIÓN DE LA VEJEZ. Algo tan cotidiano como reír debe ser un complemento en la salud de los adultos mayores. CANVA
PERCEPCIÓN DE LA VEJEZ. Algo tan cotidiano como reír debe ser un complemento en la salud de los adultos mayores. CANVA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Investigadores de la Univ. de Aberystwyth en el Reino Unido revelan hoy cómo los adultos mayores usan el humor como herramienta vital para sobrellevar el dolor y la vejez.
  • A través de entrevistas cualitativas a personas de entre 60 y 85 años, el estudio analizó seis ejes clave del humor y su función de escape frente a la pérdida de autonomía.
  • Los expertos sugieren aplicar estos hallazgos en muestras más amplias para diseñar futuras intervenciones clínicas que mejoren el bienestar emocional de la población anciana.
Resumen generado con IA

“Si no me riera, lloraría: un estudio cualitativo sobre las experiencias de humor en los adultos mayores: asociaciones con el género y el bienestar", se titula la investigación realizada por un equipo de la Facultad de Psicología de la Universidad de Aberystwyth. Los hallazgos de la institución galesa muestra la importancia que tiene que los adultos mayores interactúen con el humor. El trabajo parte de una idea clave: el humor no es una sola cosa. 

No se trata únicamente de contar chistes o reír, sino de un fenómeno que combina procesos mentales, emociones y comportamientos. Tal como recoge el propio estudio, el humor puede entenderse como “todo aquello que las personas dicen o hacen que otros perciben como divertido y que tiende a hacerles reír, así como los procesos mentales implicados en crearlo y percibirlo”, cita el portal Muy Interesante la conclusión de los científicos.

¿Cómo se estudió?  

Para explorar estas cuestiones, los investigadores recurrieron a una metodología cualitativa basada en entrevistas en profundidad. Participaron 20 personas de entre 60 y 85 años, procedentes principalmente del Reino Unido. Las conversaciones se grabaron, transcribieron y analizaron cuidadosamente para identificar patrones comunes y diferencias individuales .

Este enfoque permite captar matices que no aparecen en las encuestas tradicionales. A partir de este análisis, se identificaron seis grandes temas: la importancia del humor, su frecuencia, las formas de interacción, su aceptabilidad social, la presencia de estereotipos y sus posibles efectos negativos. Esta estructura muestra que el humor no es un elemento marginal, sino una dimensión central de la experiencia en la vejez.

Uno de los hallazgos más significativos aparece cuando se analiza cómo las personas mayores utilizan el humor en situaciones difíciles. Muchos participantes expresaron una idea recurrente: “si no me riera, lloraría”. Esta frase resume una función clave del humor como herramienta para afrontar situaciones de drama.

En las entrevistas, el humor aparece ligado a experiencias como problemas de salud, pérdida de seres queridos o cambios en la autonomía personal. No se trata de negar esas dificultades, sino de encontrar una forma de gestionarlas emocionalmente. 

En algunos casos, el humor actúa como una válvula de escape; en otros, como una forma de tomar distancia. Las investigaciones futuras, señalan los expertos con optimismo, deberían emplear muestras más amplias y diversas, para explorar mejor el humor como indicador y posible intervención para mejorar el bienestar en la vejez.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Se agravó la situación del acusado de balear al ciclista en el centro tucumano
1

Se agravó la situación del acusado de balear al ciclista en el centro tucumano

Dos denuncias por violencia de género sacuden la facultad de Filosofía y Letras
2

Dos denuncias por violencia de género sacuden la facultad de Filosofía y Letras

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto la sprint del GP de Canadá y cómo verla en vivo
3

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto la sprint del GP de Canadá y cómo verla en vivo

Las relaciones incómodas del peronismo tucumano rumbo al 2027
4

Las relaciones incómodas del peronismo tucumano rumbo al 2027

Inicio de zafra en el ingenio Concepción: Blaquier llamó a modernizar la actividad azucarera tucumana
5

Inicio de zafra en el ingenio Concepción: Blaquier llamó a modernizar la actividad azucarera tucumana

Ranking notas premium
Pichón Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro
1

"Pichón" Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro

La contradicción populista de Milei
2

La contradicción populista de Milei

Renuncia en la Capital, los festejos del 25 y críticas de un radical
3

Renuncia en la Capital, los festejos del 25 y críticas de un radical

Denuncia contra funcionarios municipales: Cree el ladrón que todos son de su condición, dijo Chahla
4

Denuncia contra funcionarios municipales: "Cree el ladrón que todos son de su condición", dijo Chahla

Alejandro Puccio: de la gloria, a la traición, el horror y la muerte
5

Alejandro Puccio: de la gloria, a la traición, el horror y la muerte

Más Noticias
Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto la sprint del GP de Canadá y cómo verla en vivo

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto la sprint del GP de Canadá y cómo verla en vivo

Inicio de zafra en el ingenio Concepción: Blaquier llamó a modernizar la actividad azucarera tucumana

Inicio de zafra en el ingenio Concepción: Blaquier llamó a modernizar la actividad azucarera tucumana

Dos denuncias por violencia de género sacuden la facultad de Filosofía y Letras

Dos denuncias por violencia de género sacuden la facultad de Filosofía y Letras

Se agravó la situación del acusado de balear al ciclista en el centro tucumano

Se agravó la situación del acusado de balear al ciclista en el centro tucumano

Las relaciones incómodas del peronismo tucumano rumbo al 2027

Las relaciones incómodas del peronismo tucumano rumbo al 2027

Del ancazo al balazo: postales del Tucumán descontrolado

Del ancazo al balazo: postales del Tucumán descontrolado

Pichón Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro

"Pichón" Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro

El detenido por dispararle a un ciclista sería acusado de tentativa de homicidio

El detenido por dispararle a un ciclista sería acusado de tentativa de homicidio

Comentarios