Los hinchas de San Martín van a poder alentar en Santiago: todo lo que se sabe del duelo con Güemes

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán enfrentará a Güemes este domingo a las 17 en el Estadio Madre de Ciudades con apoyo de su hinchada, en un duelo clave por la Primera Nacional.
- Los simpatizantes asistirán como neutrales sin distintivos del club. En breve se informarán precios y cupos, repitiendo una modalidad ya aplicada en el enfrentamiento del año pasado.
- El acompañamiento fuera de Tucumán genera gran expectativa. Este evento fortalece la logística de seguridad regional y el vínculo emocional del equipo con su gente en el torneo.
Mientras San Martín se prepara para afrontar el cruce con Estudiantes de Río Cuarto por la Copa Argentina, también se conoció una novedad importante de cara a su próximo compromiso por la Primera Nacional: el equipo podrá contar con el acompañamiento de sus hinchas cuando visite a Güemes de Santiago del Estero. El encuentro se jugará este domingo, a las 17, y volvería a disputarse en el estadio Madre de Ciudades, con presencia de público neutral.
Según trascendió, los simpatizantes “santos” podrán asistir bajo la modalidad de neutrales, por lo que no podrán ingresar con camisetas, banderas ni ningún otro distintivo del club, una condición que ya se aplicó en antecedentes recientes. En los próximos días se informará el valor de las entradas, los puntos de venta y la cantidad de lugares que estarán disponibles para los tucumanos que deseen viajar a Santiago del Estero.
El antecedente más cercano remite al año pasado, cuando se dio una situación similar. En aquella ocasión, con Ariel Martos como entrenador, San Martín también jugó frente a Güemes en el Madre de Ciudades y terminó perdiendo 2 a 1, en un partido que había comenzado ganando, pero que no logró sostener.
Otra vez con "neutrales" en Santiago del Estero
De esta manera, el partido ante el conjunto santiagueño volverá a tener un marco especial para los hinchas de San Martín, que ya empiezan a organizarse para acompañar al equipo en una nueva salida. Mientras tanto, el plantel mantiene el foco en el compromiso copero, aunque en el horizonte ya aparece otra cita importante, esta vez con la posibilidad de sentirse acompañado fuera de Tucumán.