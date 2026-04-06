Los hinchas de San Martín van a poder alentar en Santiago: todo lo que se sabe del duelo con Güemes

Mientras San Martín se prepara para afrontar el cruce con Estudiantes de Río Cuarto por la Copa Argentina, también se conoció una novedad importante de cara a su próximo compromiso por la Primera Nacional: el equipo podrá contar con el acompañamiento de sus hinchas cuando visite a Güemes de Santiago del Estero. El encuentro se jugará este domingo, a las 17, y volvería a disputarse en el estadio Madre de Ciudades, con presencia de público neutral.