Murió Carlos Kirschbaum, profesor emérito de la UNT y referente de la luminotecnia

Colombo contó que Kirschbaum fue un impulsor de proyectos colectivos y un gestor que priorizaba la formación de sus colaboradores. “Todos los programas y proyectos que conseguía eran para que participáramos todos. Nunca dejaba a nadie afuera”. En ese sentido, evocó uno de los trabajos más trascendentes que lideró: el diseño de iluminación de más de 60 museos y monumentos del norte argentino. “Podría haber contratado especialistas de afuera, pero eligió formarnos, organizarnos y hacernos protagonistas”, explicó.