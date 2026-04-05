Agenda de TV: dónde ver en vivo River Plate-Belgrano por el Apertura 2026

Resumen de nota
- River Plate recibe a Belgrano este domingo a las 18:00 por la fecha 13 del Apertura 2026. El encuentro será transmitido por TNT Sports Premium en un duelo clave del torneo local.
- River busca recortar distancias con el líder Independiente Rivadavia. La jornada se completa con partidos de la Primera Nacional, ligas europeas y la NBA en diversas plataformas.
- Este partido es fundamental para las pretensiones de River en la lucha por el título. La amplia cartelera deportiva del domingo marca un punto alto en la agenda mediática actual.
Por la fecha 13 del Apertura de la Liga Profesional, River Plate recibirá a Belgrano en el partido más atractivo de la agenda de TV del domingo, que además ofrece la continuidad de la fecha 8 de la Primera Nacional y de las principales ligas de europa.
Agenda de TV y streaming del domingo 5 de abril
Ligue 1
11: Angers-Lyon (ESPN 2)
12.15: Lorient-Paris FC (Disney +)
12.15: Metz-Nantes (Disney +)
16.45: Mónaco-Olympique Marsella (ESPN 2)
La Liga
11.15: Valencia-Celta de Vigo (DSports)
13.30: Oviedo-Sevilla (ESPN 2)
16: Alavés-Osasuna (ESPN 3)
Bundesliga
12.30: Eintracht Frankfurt-Köln (ESPN 3)
FA CUP
12.30: West Ham United-Leeds United (ESPN)
Serie A
13: Pisa-Torino (Disney +)
15.45: Inter-Roma (ESPN)
Primera Nacional
15: Los Andes-Chaco For Ever (LPF Play)
15.30: Almirante Brown-Defensores de Belgrano (LPF Play)
15.30: Deportivo Morón-San Telmo (LPF Play)
17: Gimnasia Jujuy-Patronato (LPF Play)
17: Quilmes-Deportivo Maipú (LPF Play)
17: Racing (C)-Ciudad de Bolívar (LPF Play)
19: Mitre-Deportivo Madryn (LPF Play)
20: Atlético Rafaela-Güemes (LPF Play)
Liga Profesional
15.30: Gimnasia La Plata-Huracán (ESPN Premium)
18: River Plate-Belgrano (TNT Sports Premium)
20.30: Central Córdoba-Newell's Old Boys (ESPN Premium)
NBA
19.30: Lakers-Mavericks (TNT Sports)
22: Rockets-Warriors (TNT Sports)