Tan Biónica en Tucumán: a qué hora será el show de este domingo y lo que debés saber antes de ir

Resumen de nota
- Tan Biónica reprogramó su show en el Club Central Córdoba de Tucumán para este domingo a las 20:00, tras la suspensión del sábado por un fuerte temporal de lluvia y viento.
- El diluvio obligó a posponer el evento por seguridad. Los organizadores confirmaron que las entradas del sábado son válidas para el ingreso directo al predio de Avenida Alem 790.
- El regreso marca el fin de una ausencia de diez años en la provincia. El show de dos horas incluye el uso de inteligencia artificial para mejorar la experiencia de los fanáticos.
Muchos tucumanos no lograron cumplir con sus expectativas de escuchar en vivo a Tan Biónica, banda que vino desde Buenos Aires a dar su show en el Central Córdoba. Según los planes, el show estaba programado para las 22 pero el gran diluvio que inundó múltiples calles de la provincia forzó a los productores a suspenderlo.
No todo es dolor y desilusión, ya que la banda liderada por Chano Charpentier se reprogramó para este domingo 5 de abril pero comenzará a las 20 y será en el mismo complejo deportivo ubicado en Avenida Alem 790. Quienes tienen su entrada solo deben presentarse para poder disfrutar de los himnos icónicos del pop nacional.
¿Qué pasará con el show reprogramado?
"Hola Tucumán, lamentablemente así no se puede hacer el show, hay tormenta eléctrica y lo primero es su seguridad, la de la gente que trabaja con nosotros y la nuestra. Estamos obligados a reprogramar el show. Mañana a las 20 horas, la buena noticia es que se hace, todas las entradas son válidas", dijo Chano Moreno Charpentier, junto al resto de la banda en un video que publicó la cuenta de Instagram del Central Córdoba.
Qué se espera del show de Tan Bionica en Tucumán
El regreso de Tan Biónica a Tucumán representa un hito tras más de una década de ausencia en la provincia. La agrupación, que viene de presentarse en el estadio de Veléz, retoma los escenarios luego de un extenso receso que concluyó en 2023, consolidando un reencuentro muy esperado con su audiencia local.
El espectáculo ofrece un recorrido de dos horas por la discografía del grupo, con escalas en piezas fundamentales de “Obsesionario” y “Canciones del Huracán” hasta alcanzar el material de “El Encuentro”. Durante la velada, Chano alternará la energía del rock con segmentos acústicos y la íntimidad que revelan sus canciones.
El show en Tucumán integra el “Agente Biónico Evolucionado”, una herramienta de inteligencia artificial creada para potenciar la interacción y la experiencia de los asistentes en vivo.