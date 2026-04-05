Tan Biónica en Tucumán: a qué hora será el show de este domingo y lo que debés saber antes de ir

¿Qué pasará con el show reprogramado?

"Hola Tucumán, lamentablemente así no se puede hacer el show, hay tormenta eléctrica y lo primero es su seguridad, la de la gente que trabaja con nosotros y la nuestra. Estamos obligados a reprogramar el show. Mañana a las 20 horas, la buena noticia es que se hace, todas las entradas son válidas", dijo Chano Moreno Charpentier, junto al resto de la banda en un video que publicó la cuenta de Instagram del Central Córdoba.