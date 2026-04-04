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Julio César Falcioni destacó el progreso de Atlético Tucumán pese a la derrota en Rosario

Aunque el resultado dejó un sabor amargo, el "Emperador" valoró el crecimiento futbolístico y las nuevas sociedades que mostró el equipo en Arroyito.

ANÁLISIS. Julio César Falcioni explicó el desarrollo de la derrota de Atlético Tucumán en Rosario. ANÁLISIS. Julio César Falcioni explicó el desarrollo de la derrota de Atlético Tucumán en Rosario. HECTOR RÍO / ESPECIAL PARA LA GACETA.
04 Abril 2026

Tras la derrota 2-1 frente a Rosario Central, el entrenador Julio César Falcioni rescató aspectos positivos del rendimiento de Atlético Tucumán, aunque reconoció que el resultado dejó un sabor amargo. 

“No nos podemos ir contentos porque no conseguimos nada, pero sí con el aliciente de que vamos por buen camino”, señaló. 

El DT destacó que su equipo generó varias situaciones de gol y que el partido fue “muy parejo”, aunque la diferencia estuvo en la efectividad rival. “Ellos tuvieron dos definiciones y fueron decisivas. Nosotros tuvimos varias, pero nos faltó contundencia”, explicó.

Falcioni también valoró la presión alta en ciertos pasajes y el aporte de los jugadores que ingresaron desde el banco. Sin embargo, admitió que aún hay aspectos por corregir. “Tenemos que ser más sólidos, más seguros y más firmes”, indicó.

El entrenador remarcó que el equipo empieza a mostrar sociedades interesantes, especialmente por el sector izquierdo, aunque todavía busca mayor profundidad por ambas bandas.

Finalmente, se mostró conforme con la respuesta del plantel en esta etapa inicial de trabajo. “Los muchachos están respondiendo. Tenemos que encontrar el mejor formato”, dijo.

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