Plantean municipalizar el agua y expandir zonas en la capital tucumana
REPENSAR LA CIUDAD. Los organismos estatales buscan un CPU moderno y sustentable.
El Consejo Económico y Social hizo un análisis sobre las mejoras que deberían incluirse en el próximo Código de Planeamiento Urbano. Las propuestas.
Resumen de nota
- El Consejo Económico y Social propuso municipalizar el servicio de agua y expandir zonas urbanas en San Miguel de Tucumán para modernizar el Código de Planeamiento Urbano local.
- La iniciativa surge de un análisis para lograr un desarrollo sustentable. Se da en el marco de reformas estructurales impulsadas por referentes como Rossana Chahla y Fernando Juri.
- La medida busca descentralizar servicios básicos y optimizar el crecimiento demográfico. Podría transformar la gestión hídrica y definir el perfil urbano capitalino a largo plazo.
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