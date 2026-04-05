› COLUMNA PREVISIONAL La jubilación no se improvisa: el valor del abogado especialista SUBA. El Gobierno además otorgó un incremento para jubilados, pensionados y beneficiarios de ayudas sociales. FOTO TOMADA DE IPROFESIONAL.COM Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por María Inés Salvatierra Hace 23 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas República Argentina Tamaño texto Comentarios