Con algunos aprobados, mirá el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán en Rosario

Luis Ingolotti (7)

A pesar de la derrota, tuvo su mejor actuación con el buzo de Atlético. Mostró gran intuición para adivinarle el penal a Véliz, estuvo rápido de piernas para tapar el rebote y respondió con seguridad en distintos tramos del partido.



Maximiliano Villa (4)

Sufrió toda la noche la velocidad de Campaz. No pudo seguirle el ritmo en ningún momento y su floja marca quedó expuesta en las dos asistencias del colombiano que definieron el resultado.



Cléver Ferreira (5)

El paraguayo cumplió con un partido aceptable. Si bien no destacó, tuvo intervenciones correctas para frenar algunos avances “canallas” y no cometió errores graves.



Gastón Suso (4)

Fue quien más padeció el porte físico de Alejo Véliz. Perdió la referencia del delantero en los dos goles que sentenciaron el encuentro y se mostró algo lento en los cierres.



Juan Infante (4)

En su regreso a la titularidad, tuvo complicaciones para frenar las trepadas de Gaspar Duarte. Se lo notó falto de ritmo y no logró proyectarse al ataque como suele hacerlo.



Renzo Tesuri (5)

Tuvo un desempeño discreto. Aportó el sacrificio y el despliegue físico de siempre, pero no logró gravitar en los metros finales. Fue reemplazado en el segundo tiempo.



Javier Domínguez (4)

Cometió un penal infantil al inicio que pudo haber dejado el encuentro cuesta arriba demasiado pronto. Con el correr de los minutos logró acomodarse y recuperó algunas pelotas en el círculo central.



Ezequiel Ham (5)

Mostró un gran despliegue físico, aunque le costó hacerse eje del juego y distribuir con claridad. Su mayor aporte estuvo en la presión alta.



Franco Nicola (6)

El uruguayo volvió a ser de lo mejor del equipo. Realizó un desgaste enorme con mucho recorrido en defensa y profundidad para romper como interior por izquierda.



Nicolás Laméndola (6)

Recupera de a poco el nivel del inicio del torneo. Tuvo pasajes de buen fútbol, se mostró eléctrico y casi convierte con un gran remate que impactó en el travesaño.



Leandro Díaz (5)

Una de cal y varias de arena. Tuvo una gran corrida y una definición de categoría para el empate, pero luego desperdició chances claras para poner en ventaja al equipo. Incansable en la lucha con los centrales.



Ramiro Ruiz Rodríguez (-)

Entró a los 69’ por Tesuri. El contexto favorecía su velocidad, pero no logró marcar la diferencia ni terminar bien las jugadas.



Lautaro Godoy (-)

Reemplazó a Ham y mostró personalidad para pedir la pelota y hacerse cargo de la conducción. Le faltó claridad en el último pase.



Alexis Segovia (-)

Ingresó a los 84’ por Laméndola. Prácticamente no pudo participar del juego por el poco tiempo en cancha.



Leonel Vega (-)

El juvenil tucumano sumó su segundo partido en Primera al entrar por Domínguez. No tuvo contacto con el balón en los minutos finales.