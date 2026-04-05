Creatividad: cuando la máquina hace todo, ¿qué nos queda a nosotros?

Primero, querido amigo, ¡Felices Pascuas, la casa est… (ah no, sorry)! Hace unos días estaba usando Gemini de Google para lograr sacar una pista musical decente para el cumpleaños de mi hija Trini. Vos también podés probarla en la aplicación de Gemini. Le tiré un par de indicaciones sobre el tono, la letra y la emoción que buscaba. En un minuto, el chat me devolvió una canción con unos arreglos musicales y vocales que me pusieron la piel de gallina. ¡Wow! -una vez más en mi día-. Si una matriz de cálculos probabilísticos puede componer una melodía que conmueve, me pregunté: ¿qué corchos nos queda a nosotros?