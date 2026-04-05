Creatividad: cuando la máquina hace todo, ¿qué nos queda a nosotros?
Si la tecnología tiene el potencial de reemplazar todo, lo que pensamos y lo que hacemos, ¿Cuál sería nuestro valor? En esta Era de la Humanidad Aumentada, la creatividad dejó de ser un pasatiempo para convertirse en supervivencia.
Por Federico Lix Klett - Fundador de FALK Academy, FALK AI, FALK Impellers y FALK Advertising Matters, Socio de Pieper AI y Selected Power User por Google DeepMind. Es pensador, comunicador, formador e impulsor de innovación y transformación.
Primero, querido amigo, ¡Felices Pascuas, la casa est… (ah no, sorry)! Hace unos días estaba usando Gemini de Google para lograr sacar una pista musical decente para el cumpleaños de mi hija Trini. Vos también podés probarla en la aplicación de Gemini. Le tiré un par de indicaciones sobre el tono, la letra y la emoción que buscaba. En un minuto, el chat me devolvió una canción con unos arreglos musicales y vocales que me pusieron la piel de gallina. ¡Wow! -una vez más en mi día-. Si una matriz de cálculos probabilísticos puede componer una melodía que conmueve, me pregunté: ¿qué corchos nos queda a nosotros?
La crisis de los haceres
Esa tarde me cayó la ficha de un concepto que venimos masticando a medias en la sociedad. Tenemos pánico de que las máquinas nos roben el empleo, pero estamos mirando el problema con el lente equivocado. Lo que realmente está en jaque no es la tasa de desocupación global, sino el sentido mismo del trabajo.
Desde el lanzamiento de los primeros modelos, el paradigma laboral voló. El Razonamiento Computacional y la robótica avanzada tienen hoy el potencial palpable de reemplazar todos nuestros "haceres", desde redactar un dictamen legal hasta ensamblar un motor o hacer plomería en casa. La pregunta existencial ya no es de qué vamos a trabajar, sino para qué lo haremos.
Hay quienes argumentan, no sin razón, que el trabajo siempre fue una carga, un simple medio de supervivencia económica, y que buscarle un "sentido" o propósito es un privilegio de clase que no se altera por la tecnología. Desde otra vereda, los defensores de la renta básica universal (RBU) sostienen que esta crisis se resolverá sola repartiendo un sueldo ciudadano que desvincule la supervivencia del empleo formal, eliminando el dilema del propósito de un plumazo.
Sin embargo, ambas posturas me parecen miopes y reduccionistas. El trabajo, entendido como la capacidad de transformar nuestro entorno, ha sido siempre el andamiaje de nuestra identidad adulta. Esta nueva crisis de sentido nos empuja contra las cuerdas y nos exigirá usar nuestra creatividad para redefinir el concepto de laburo.
Somos mucho más que una cara
Acá es donde entra a jugar nuestra verdadera tabla de salvación: nuestra creatividad personal. Solemos caer en el error de pensar que nuestra individualidad pasa por nuestro aspecto físico, por el sexy envase que miro cada mañana en el espejo, ja. Pero lo que nos hace individuos únicos e inimitables es nuestra propia huella creativa, la forma asimétrica y caótica con la que procesamos el mundo.
La máquina es una experta imbatible en la ejecución, domina el promedio estadístico de la técnica universal, pero carece de la cicatriz de la experiencia. Los algoritmos no tienen "seres", solo ejecutan "haceres". Pueden pintar un cuadro renacentista, escribir un soneto y calcular una ruta orbital, pero jamás podrán aburrirse, sentir la angustia de un fracaso o enamorarse.
Byung-Chul Han -a quién no leí pero me lo viven recomendando, ja- en su análisis sobre la pérdida de la narrativa humana dice: "La inteligencia artificial no narra, sino que calcula. Le falta el eros, la pasión que anima el pensamiento y la vida". Esa pasión defectuosa, ese fuego sagrado e irracional, es el núcleo duro que ningún sistema podrá emular jamás porque requiere, indispensablemente, estar vivo.
El gimnasio para el alma
Frente a este panorama, el mandato para quienes tienen la vocación de enseñar en las aulas es tan urgente como contraintuitivo. Si el sujeto creativo es el único que marcará la diferencia real, necesitamos dejar de obsesionarnos con que los chicos compitan contra la memoria de una máquina. Es imperativo fortalecer las artes plásticas, la música, la gimnasia y toda forma de expresión corporal y espiritual.
Sé que esta afirmación le pone los pelos de punta a más de un padre preocupado. Un contraargumento frecuente y comprensible es que, en un mercado laboral hipercompetitivo, priorizar la clase de teatro sobre las matemáticas financieras es condenar al alumno al fracaso económico. Otro sector más académico sostiene que el sistema educativo necesita métricas estandarizadas para funcionar a gran escala. Pero, evaluar la "expresión del alma" es un caos administrativo imposible de calificar.
Ambas posturas tienen una base lógica sólida, pero siguen mirando el futuro por el espejo retrovisor. En la Era de la Humanidad Aumentada, la tecnología es apenas el adjetivo; el humano sigue siendo el sustantivo. Dominar la técnica será un commodity gratuito; lo difícil, lo escaso y por ende lo más cotizado en el mercado será tener una perspectiva original. La espiritualidad, el arte, la música y el movimiento del cuerpo son los laboratorios donde se forjará esa resistencia humana.
Demostrame que tu creatividad está viva en los comentarios del foro, nos vemos la semana que viene con la 4ta entrega de esta serie.
por Federico Lix Klett
Tu desafío de esta semana
Redefinir el trabajo y la creatividad pasa por la co-creación. Por eso, te propongo un ejercicio de "Alquimia de Formatos" que activará tu asimetría y tu capacidad de asombro.
1. Delegá tu Técnica: Agarrá un apunte de clase, un borrador de un posteo o un email simple sobre un tema que te interese. Ingresá este contenido en Gemini o ChatGPT.
2. Pedí una Metamorfosis Creativa: Usá un prompt que fuerce a la IA a cambiar radicalmente el formato, obligándote a pensar desde otra perspectiva. Por ejemplo:
«Convertí estas notas en el guión de un micro-podcast de 60 segundos con música de fondo inspiradora»
«Diseñá los 3 personajes principales y el estilo visual para una mini-historia cómica basada en esta idea»
«Transformá mi borrador en una narrativa de ciencia ficción donde el protagonista deba resolver el problema que yo describo»
3. Elevá el Resultado: El valor no está en lo que la IA genera, sino en cómo TÚ editas, diriges o guías ese resultado. En el iterar (dialogues) con la IA. Usá tu juicio humano, tu pasión y tu experiencia para darle una "cicatriz" personal al contenido generado por la máquina.
Tu supervivencia y tu éxito en esta nueva etapa de la historia dependen, paradójicamente, de que aprendas a ser un director de orquesta humano en el concierto de la IA. Nos leemos el próximo domingo.