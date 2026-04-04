Estudiantes igualó la serie en Salta y define en casa

Tras un primer juego con aspectos a corregir, el equipo dirigido por Fabrizio Espósito mostró una versión más sólida en el segundo partido, apoyado en la defensa y en un funcionamiento colectivo que fue de menor a mayor. En un trámite cambiante, con alternancia en el dominio y el goleo, la “Cebra” logró hacer la diferencia en el segundo cuarto, pasaje determinante del encuentro.