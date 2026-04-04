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Estudiantes igualó la serie en Salta y define en casa
Prensa Salta Basket. Con la pelota Juan Cruz Rodríguez Prensa Salta Basket. Con la pelota Juan Cruz Rodríguez
04 Abril 2026

Resumen de nota

  • Estudiantes de Tucumán venció 82-70 a Salta Basket como visitante e igualó 1-1 la serie de reclasificación de la Conferencia Norte de la Liga Federal para seguir en competencia.
  • Con el liderazgo de Joe Hampton, la 'Cebra' revirtió un inicio adverso gracias a un gran segundo cuarto. Tras caer en el primer duelo, el equipo ajustó su defensa y juego colectivo.
  • La definición se traslada a Tucumán, donde el 7 y 9 de abril Estudiantes buscará aprovechar la localía en el estadio 'Coco' Ascarate para sentenciar la serie y avanzar de ronda.
Resumen generado con IA

Estudiantes afronta los play offs de la Reclasificación de la Conferencia Norte de la Liga Federal con grandes expectativas, en una serie que confirma la paridad prevista en la previa.

El conjunto tucumano consiguió un triunfo clave como visitante al imponerse por 82 a 70 frente a Salta Basket en el estadio Polideportivo Delmi. La victoria le permitió igualar la serie 1 a 1 y recuperar la ventaja de localía en una llave que se presenta tan equilibrada como intensa.

Tras un primer juego con aspectos a corregir, el equipo dirigido por Fabrizio Espósito mostró una versión más sólida en el segundo partido, apoyado en la defensa y en un funcionamiento colectivo que fue de menor a mayor. En un trámite cambiante, con alternancia en el dominio y el goleo, la “Cebra” logró hacer la diferencia en el segundo cuarto, pasaje determinante del encuentro.

Luego de un inicio parejo y un primer parcial adverso (21-20), Estudiantes reaccionó con un gran segundo cuarto (31-21) que le permitió adueñarse del partido. Desde allí, administró la ventaja con criterio, contuvo la reacción de Salta Basket en el tercer período (19-17) y cerró el juego con autoridad en el último segmento (14-9).

La figura fue el estadounidense Joe Hampton, autor de un doble doble con 16 puntos y 11 rebotes, además de tres asistencias. También se destacaron Patricio Aranda (13 puntos), Federico Pedano (11), Javier Bollo (10 puntos, 12 rebotes y una tapa) y Elías Cave (10), en una actuación colectiva que evidenció la profundidad del plantel.

Con la serie igualada, la definición se trasladará a Tucumán. El estadio “Coco” Ascarate (Monteagudo 900) será sede del tercer y cuarto juego, previstos para el martes 7 y jueves 9 de abril, ambos desde las 21. Se espera un gran marco de público en una instancia decisiva.

En una serie al mejor de cinco y con pronóstico abierto, Estudiantes buscará hacerse fuerte en casa para inclinar la balanza y avanzar en la Reclasificación de la Conferencia Norte.

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