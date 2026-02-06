Así es la “cama huevo” en la que duerme la hija de Fernando Burlando y Barby Franco

Barby Franco volvió a captar la atención de sus seguidores, esta vez no por una producción de moda ni por un look personal, sino por un detalle íntimo de la vida cotidiana de su hija Sarah, fruto de su relación con el abogado Fernando Burlando. A través de sus historias de Instagram, la modelo mostró a la nena de tres años disfrutando de una siesta en un mueble tan original como poco común: una llamativa “cama huevo” que rápidamente se volvió viral.