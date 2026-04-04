Tratan temas de interés de productores locales

Resumen de nota
- Autoridades nacionales y del NOA se reunieron en Tucumán para tratar la producción animal, sanidad y el Fondo del Tabaco en el primer encuentro regional del año del CFA.
- Se analizó la certificación de origen del queso de Tafí, controles fronterizos contra el contrabando y herramientas del Senasa para la sanidad animal y la producción orgánica.
- La articulación entre provincias busca fortalecer la competitividad regional, unificar criterios de control sanitario y optimizar los recursos del Fondo Especial del Tabaco.
En el marco del primer encuentro del año del Consejo Federal Agropecuario Regional NOA, autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación analizaron junto a los representantes de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero la producción animal, los alcances del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), y cuestiones referidas a la sanidad animal y a la protección vegetal, entre otros temas.
Uno de los abordajes relevantes fue la obtención de la identificación Geográfica para el queso de Tafí del Valle, el primer lácteo argentino en obtener certificación oficial de origen. Se trata de una herramienta que ofrece la cartera agropecuaria nacional y que marca la importancia de la diferenciación de calidad mediante el vínculo entre las características, reputación o cualidades del producto agrícola con su lugar de origen específico.
En materia de sanidad animal se abordaron cuestiones relativas al Sistema de Identificación Electrónica Animal, el estándar sanitario básico, Influenza Aviar, Aftosa, Garrapata, Carbunclo bovino y Leptospira. Además, se abordaron las herramientas que brinda el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) para el sector apícola por medio de los Inspectores Sanitarios Apícolas (ISA).
También se atendió a la seguridad en los pasos fronterizos, los puestos de control en la frontera y la unificación de criterios para enfrentar el contrabando.
Además, se abordó la Ley de Producción Orgánica (con Senasa); y en relación a la cadena tabacalera, se trató el Fondo Especial del Tabaco (FET), los mecanismos de fijación de precios y la competitividad en la variedad Burley.
La jornada tuvo lugar en la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, en Tucumán.