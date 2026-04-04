Tratan temas de interés de productores locales

Uno de los abordajes relevantes fue la obtención de la identificación Geográfica para el queso de Tafí del Valle, el primer lácteo argentino en obtener certificación oficial de origen. Se trata de una herramienta que ofrece la cartera agropecuaria nacional y que marca la importancia de la diferenciación de calidad mediante el vínculo entre las características, reputación o cualidades del producto agrícola con su lugar de origen específico.